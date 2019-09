Leiche in Wohnung von Vermisster gefunden - Polizei geht von Verbrechen aus

Bei der Suche nach einer vermissten Frau ist die Polizei in deren Wohnung in Hannover auf eine Leiche gestoßen. Es deutet einiges auf ein Verbrechen hin.

Hannover - Der Fund eines Leichnams in einer Wohnung gibt der Polizei in Hannover Rätsel auf. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei vom Verdacht eines Tötungsdeliktes aus“, teilte die Polizeidirektion in Hannover am Mittwochabend mit.

Der Leichnam sei bei Ermittlungen in einem Vermisstenfall entdeckt worden. Bei der Überprüfung der Wohnung einer seit Ende August vermissten 61-Jährigen hätten sich „eindeutige Hinweise“ auf einen Leichnam in den Räumlichkeiten ergeben. In einem den Angaben zufolge nicht offen einsehbaren „Verschlag“ hätten die Kriminalbeamten dann die Leiche entdeckt.

Leiche in Wohnung in Hannover gefunden: Gesicherte Angaben zum Geschlecht zunächst nicht möglich

„Momentan können weder gesicherte Angaben zum Geschlecht noch zur Identität der gefundenen Person gemacht werden“, hieß es.

Um möglichst wenige Spuren zu vernichten, sei der Leichnam von der Feuerwehr über das geöffnete Dach des Hauses im Stadtteil Ahlem geborgen worden. Zur Obduktion sei die Leiche dann in die Rechtsmedizin gebracht worden. Wann die Obduktion stattfinden sollte, blieb zunächst unklar. Zu Hintergründen wurde nichts bekannt.

