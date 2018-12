Polizei zieht Lkw-Fahrer Infos aus dem Hintern – im wahrsten Sinne des Wortes

Auf einen nicht besonders redseligen Brummi-Fahrer traf die Polizei am Samstag. Sie musste ihm buchstäblich alle persönlichen Informationen aus dem Hintern ziehen.

Reilingen - Ein Autofahrer staunt nicht schlecht, als er am Samstag (8. Dezember) gegen 15:20 Uhr einen Mann auf dem Grünstreifen der L723 der vollbepackt mit seinem Hab und Gut von Reilingen in Richtung Hockenheim in Baden-Württemberg unterwegs ist. Wenig später erblickt er auch den dazugehörigen Lkw, der ebenfalls auf dem Günstreifen an der Landstraße steht – und ruft die Polizei.

Als die Beamten eintreffen, stellen sie fest, dass der Brummi-Fahrer deutlich nach Alkohol riecht. Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von satten 1,86 Promille! Besonders redselig ist der 30-Jährige nicht.

Wie und vor allem wo sie persönliche Informationen des Lkw-Fahrers herausfinden, lesen sie bei HEIDELBERG24.de*.

