Heiße Klempnerin: Verblüffend, wie diese 26-Jährige nach der Arbeit aussieht

Ihre Kollegen dürften erfreut sein, denn möglicherweise ist Sandra Hunke die heißeste Klempnerin der Welt. Ihr Geld verdient sie aber noch mit etwas anderem.

Schlangen - Sandra Hunke hat einen Job, bei dem ihr Aussehen eigentlich keine Rolle spielt. Als Klempnerin braucht sie weder schöne Klamotten noch muss sie geschminkt zur Arbeit erscheinen - einzig Anpacken sollte sie können, wenn sie zum Beispiele Rohre rausreißt oder Badarmaturen anbringt.

Doch die 26-Jährige hat neben ihrem Job noch eine weitere Leidenschaft, mit der sie Geld verdient: das Modeln. Mittlerweile ist sie damit auch richtig erfolgreich, vor zwei Jahren wurde Sandra zum ersten Mal als Model auf der „Fashion Week“ in Berlin gebucht. Gerade lief sie zusammen mit Jana Ina Zarella über einen Laufsteg, wie in ihrer Instagram-Story zu sehen war. Und auch für Bilder-Shootings wird das Model gebucht, wie zuletzt in Hongkong für einen High-Heels-Hersteller.

Modelnde Klempnerin möchte ihren Handwerks-Job nicht aufgeben

In einem Bild-Interview verriet Sandra einiges über ihr neues Leben und auch, warum sie ihre Heimat in Nordrhein-Westfalen nicht verlassen möchte: „Mailand, Paris, Los Angeles, Hongkong – da werden Models entdeckt. Das kommt für mich aber nicht infrage. Dafür müsste ich mein Handwerk aufgeben und das will ich nicht. Ich habe dann immer scherzhaft gesagt, wenn die mich wollen, können die mich für einen Job einfliegen. Und heute machen sie das wirklich.“

Die modelnde Klempnerin beeindruckt vor allem mit ihrem exotischen Aussehen, was jedoch nicht immer einfach für sie war: „Rote Haare, Sommersprossen, groß – dafür wurde ich auf dem Pausenhof in meiner Schulzeit oft gemobbt. In Hongkong ist es aber gerade mega angesagt.“

Modelnde Klempnerin: „Die Tagesgagen überschreiten mein Monatsgehalt!“

Mittlerweile habe sie ihren Klempnerjob aber reduzieren müssen. „Ich habe jetzt nur noch eine halbe Stelle auf dem Bau. Die restliche Zeit arbeite ich als Model“, erzählt sie und kann ihren Erfolg immer noch nicht glauben: „Die Tagesgagen überschreiten mein Monatsgehalt von 1100 Netto!“ Dennoch würde sie ihren Handwerks-Job nicht an den Nagel hängen, denn sie liebe die Abwechslung: „Als Model die schönsten Großstädte der Welt sehen und dann wieder bei mir zu Hause auf die Kuhwiese schauen“, sei ihr Traum, erzählt Hunke.

Die schöne 26-Jährige ist übrigens verlobt, fürs Heiraten habe sie im Moment aber zu wenig Zeit. Ab August möchte sie sich aber um eine Location auf Mallorca kümmern, so das Model.

