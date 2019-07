Tumult vor Reisebüro in Herten - die Wut der Menschen ist gut zu verstehen

Ein Schild an der Eingangstür des Reisebüros weist darauf hin, dass es "aus gesundheitlichen Gründen" vorübergehend geschlossen sei.

Zahlreiche Menschen aus Herten hatten sich auf den Urlaub gefreut. Doch jetzt gab es ein böses Erwachen, Tumulte am Reisebüro und sogar einen großen Polizeieinsatz.

Herten - Viele Menschen aus Herten (NRW) haben sich schon auf die Ferien gefreut - und wurden nun bitter enttäuscht. Wie 24VEST.de* berichtet, soll der Inhaber des Reisebüros mutmaßlich in großem Maße Schindluder getrieben haben. Demnach soll er in diversen Fällen die Kundengelder für gebuchte Reisen und Flüge direkt in die eigene Tasche gesteckt haben, ohne die Buchungen tatsächlich vorzunehmen.

Am Freitag kam es deshalb in Herten zu tumultartigen Szenen vor dem Reisebüro. Zeugen berichten, dass Männer in das Ladenlokal eindrangen und die Räume durchsuchten. Die Zeugen schildern, die Polizei sei mit zahlreichen Streifenwagen gekommen und es seien mehrere Männer festgenommen und abgeführt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, soll der Inhaber des Reisebüros flüchtig sein. Gegen ihn liegen mehrere Anzeigen wegen Betrugs vor.

