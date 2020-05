Angriff auf „Heute Show“: Mehrere Verletzte – Staatsschutz ermittelt

In Berlin ist ein Kamerateam der Satire-Sendung „Heute Show“ (ZDF) attackiert worden. Nun ermittelt der Staatsschutz. Sechs Verdächtige wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Update, 02.05.2020, 21.05 Uhr: Nach der Attacke auf Mitarbeiter der „Heute Show“ sind sechs Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte zu der Attacke: „Das war ein durchaus wirklich feiger Angriff“, sagte Slowik.

Zunächst waren die sechs Tatverdächtigen festgenommen worden, am Samstag wurden sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Bei vier der Festgenommenen habe kein dringender Tatverdacht vorgelegen, bei zwei seien keine Haftgründe gegeben gewesen.

Laut Polizei handelte es sich bei den Festgenommenen um vier Männer im Alter von 24, 25 und 31 Jahren sowie um zwei 25 beziehungsweise 27 Jahre alte Frauen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich nicht weiter zu möglichen Hintergründen der Tat oder der Identität der Festgenommenen äußern.

„Heute-Show“-Team bei Demo von Rechtspopulisten angegriffen

Das siebenköpfige ZDF-Team hatte am Freitagnachmittag bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilgenommen hatten, gefilmt. Auf dem Rückweg zu ihren Fahrzeugen wurden sie laut Polizei von 20 bis 25 Vermummten angegriffen. Die Angreifer traten demnach nach ersten Erkenntnissen das Team und schlugen es mit einer Metallstange. In der Nähe des Tatorts in der Rochstraße - nahe Hackeschen Höfen und Alexanderplatz gelegen - nahmen Polizisten die sechs Verdächtigen in Gewahrsam.

Update, 02.05.2020, 12.50 Uhr: Nach dem Angriff auf ein Kamerateam der „Heute Show“ (ZDF) in Berlin wurden sechs Personen festgenommen. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, so die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag (02.05.2020) im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Ob es sich bei dem Angriff um eine politische Tat handele, konnte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bestätigen.

Wegen gewalttätiger Ausschreitungen vom 1. Mai wird heute über die Vorführung von 25 vorläufig festgenommenen Beschuldigten - darunter mehrere Tatverdächtige wegen eines Angriffs auf ein ZDF-Kamerateam - zum Erlass von Haftbefehlen entschieden. Weitere Informationen folgen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) May 2, 2020

Laut der Generalstaatsanwaltschaft Berlin soll an diesem Samstag wegen mehrerer gewalttätiger Ausschreitungen in Berlin über die Vorführung von 25 festgenommen Beschuldigten zum Erlass von Haftbefehlen entschieden. Bei dem Angriff auf das Kamerateam wurden fünf Menschen verletzt. Die Mitarbeiter des ZDF seien von einer Gruppe von bis zu 20 vermummten Personen angegriffen worden. Der Kabarettist Abdelkarim, der sich ebenfalls vor Ort befand, wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

„Heute Show“-Kamerateam angegriffen – Mehrere Verletzte

Ursprünglicher Artikel vom 01.05.2020, 21.50 Uhr: Ein Kamerateam des ZDF* ist am 1. Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus, wie Polizeisprecherin Sara Dieng am Freitag sagte. Demnach habe es sich um ein Kamerateam des ZDF gehandelt.

„Heute Show“ (ZDF): Kamerateam in Berlin angegriffen

Das ZDF bestätigte den Zwischenfall in einer Mitteilung. „Das Team, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, war nach Dreharbeiten auf dem Weg zu seinen Fahrzeugen. Dabei erfolgte der Angriff. Weitere Details sind noch nicht bekannt“, erklärte der Sender. Demnach war das Kamerateam für das Satireformat „heute-show“ unterwegs. Sechs Menschen wurden laut Polizei festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff.

„Heute Show“ (ZDF): Polizei berichtet über 15 Angreifer

„Die Pressefreiheit ist - gerade in diesen Tagen - ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“ Die Polizei berichtete nach ersten Erkenntnissen, es sei zu einem körperlichen Übergriff auf das Kamerateam mit insgesamt sieben Personen gekommen. Sie seien durch eine etwa 15-köpfige Personengruppe angegriffen worden, hieß es zunächst.

Die Nachricht, dass heute unser Drehteam in Berlin angegriffen wurde, erreichte uns erst nach Aufzeichnung der #heuteshow.

Unsere Gedanken sind bei den verletzten Kollegen. Wir wünschen allen eine schnelle Genesung. — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

Die aktuelle Ausgabe der „heute-show“ wird am Freitagabend ausgestrahlt. Der Vorfall in Berlin wird in der Sendung aber nicht thematisiert, da diese schon am frühen Nachmittag aufgezeichnet worden war.

Marvin Ziegele mit dpa

