Heftige Kollision bei Höxter nach missglücktem Abbiegemanöver 

An einer Kreuzung sind in der Nähe von Höxter zwei Wagen mit voller Wucht zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte.

Höxter – Eine Autofahrerin (59) war am Dienstagabend mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Am Bahndamm wollte sie links abbiegen. Zeitgleich befand sich ein Mann (70) mit seinem VW auf der genannten Straße. Er kam aus Richtung Höxter. Im Einmündungsbereich kam es zu einem schweren Zusammenstoß.

Drei Verletzte nach Unglück bei Höxter

Bei der heftigen Kollision wurden laut Polizei Höxter drei Personen verletzt. Die beiden Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine 64-Jährige, die sich im VW befand, wurde schwer verletzt.

Alle Unfallbeteiligten aus Brakel wurden vor Ort von Sanitätern behandelt. Anschließend mussten sie in umliegende Krankenhäuser im Kreis Höxter gebracht werden. Die Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizisten schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 32.500 Euro.

+ An dieser Kreuzung im Kreis Höxter kam es zum Zusammenstoß. © Google Maps

