Mädchen erlebt blanken Horror in Bus: Polizei sucht Perversen

Einem 14-jährigen Mädchen ist in einem Linienbus etwas Grausames widerfahren. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.

Hofheim - Eine normale Busfahrt wurde für eine Jugendliche in Hofheim am Taunus zu einem wahren Albtraum, als sich ein Perverser neben sie setzte. Die hessische Polizei sucht nun dringend Zeugen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Hofheim: Mädchen wird im Bus von Perversem unsittlich berührt

Wie die Polizei in Hofheim in einer Pressemitteilung schreibt, war das 14-jährige Mädchen am vergangenen Dienstag (19. Februar) im Linienbus 812 vom Bahnhof in Hofheim in Richtung Schwalbach am Taunus unterwegs. Während der Fahrt setzte sich ein Unbekannter neben sie, der keine guten Absichten verfolgte. Der Perverse soll mit seiner Hand stets näher in Richtung des Mädchens gekommen sein, bis er sie schließlich unsittlich im Gesäßbereich anfasste. Die 14-Jährige setzte sich nach der ekligen Attacke weg von dem Mann. Noch am selben Abend suchte das Mädchen in Begleitung ihrer Mutter die Polizeiwache im hessischen Hofheim auf, um den Beamten von dem blanken Horror zu berichten.

Um den Perversen schnellstmöglich zu finden, veröffentlicht die Polizei eine Personenbeschreibung:

ca. 35 bis 40 Jahre alt

ganz kurze, dunkle Haare (Stoppeln)

schlanke, normale Statur

leicht dunkle Haut, "eher südländisches Aussehen"

Narbe über der Schläfe

vermutlich Brillenträger

Polizei Hofheim sucht nach Vorfall im Bus dringend Zeugen

Während der Tatzeit soll der Mann eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen oder gegebenenfalls anderen Geschädigten unter der 06192/2079-0.

Lesen Sie auch: Mann beobachtet Kinder auf Schulgelände – plötzlich der Schock.

Auch interessant: Irrer vergewaltigt Esel - Besitzer muss das Grauen ansehen.

Gerade heiß diskutiert: Fulda (Hessen): Taxifahrer hält an - schlimmster Albtraum wird zur bitteren Realität

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.