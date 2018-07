36 Grad! Warnung vor großer Hitze in Deutschland

Hundstage: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montag vor großer Hitze in Frankfurt und Hessen: Das müssen Sie wissen.

Offenbach - Achtung! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt Frankfurt, Hessen und Deutschland im Zeitraum von Mo., 23.Juli 2018 bis Di., 24.Juli 2018, vor einer starken Wärmebelastung. Das berichtet extratipp.com*. Die Warnung kam über die Warn-App des DWD. Auch andere Teile Hessens müssen sich an den Hundstagen auf starke Hitze einstellen. Ganz Deutschland steht die wärmste Woche des Jahres bevor.

Hundstage in Deutschland und Hessen: Werte weit über 30 Grad: Hitze-Warnung

Am Montag sind die Temperaturen in ganz Deutschland noch moderat, wie es Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst bezeichnet. Doch dann kommt es dick: Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen in ganz Deutschland fast überall über die 30-Grad-Marke. In Hessen werden da schon 36 Grad erwartet, so dwd.de. Auch in der Nacht gibt es dann kein Abkühlung: Der DWD rechnet in Städten mit subtropischen Nächten, in denen die Temperaturen oberhalb von 20 Grad bleiben.

Die Warnung kam über die Warn-App des DWD. Auch andere Teile Hessens müssen sich an den Hundstagen auf starke Hitze einstellen.

Den Höhepunkt der Hundstage in Deutschland gibt es dann am Donnerstag und Freitag (27. und 28. Juli 2018). Werte bis 35 Grad sind dann möglich. Entlang des Rheins wird es wohl sogar noch heißer. Am Wochenende soll es dann zwar einige Gewitter geben, die Hitze bleibt aber.

Hier ist der Temperaturen-Trend für Hessen in der Übersicht:

26.07.18 30 bis 33 18 bis 20 27.07.18 30 bis 33 17 bis 20 28.07.18 29 bis 34 18 bis 20 29.07.18 26 bis 33 17 bis 21 30.07.18 26 bis 33 17 bis 21 31.07.18 27 bis 33 16 bis 21 01.08.18 25 bis 32 17 bis 21 02.08.18 26 bis 33 16 bis 21 03.08.18 27 bis 34 16 bis 21 04.08.18 27 bis 34 16 bis 22 05.08.18 27 bis 34 17 bis 22 Matthias Kernstock

