Imbiss-Inhaber in Herne: „Ich habe ihn nicht erkannt“

Inhaber Georgios Chaitidis steht in seinem Imbiss "Thessaloniki Grill" in Herne (Nordrhein-Westfalen).

Herne - Nach der Festnahme des mutmaßlichen Kindermörders in einem Imbissladen hat sich nun der Besitzer öffentlich geäußert. Er habe den gesuchten Marcel H. anfangs überhaupt nicht erkannt.

Mit den Worten „Bitte ruf die Polizei“ soll sich der mutmaßliche Kindermörder von Herne am Donnerstagabend in einem Imbiss in der Stadt gestellt haben. „Um 20.10 Uhr kam er rein mit schwarzen Klamotten, Regenschirm und einem Sack Zwiebeln in der Hand“, erinnerte sich am Freitag der Inhaber vom „Thessaloniki Grill“, Georgios Chaitidis. „Er hatte keine Brille auf, ich habe ihn nicht erkannt.“

Er sei Marcel, habe der junge Mann in ruhigem Ton gesagt. „Welcher Marcel bist du denn?“, habe der Grieche daraufhin gefragt. „Guck auf dein Tablet, mein Bild steht da.“ Dann habe er geklickt und gewusst, wer der Mann war, sagte der 56-jährige Chaitidis.

Er habe seiner Frau gesagt, sie solle die Polizei alarmieren, H. habe dann mit dem Beamten gesprochen. Nach fünf bis zehn Minuten seien drei oder vier Polizisten gekommen und hätten den Verdächtigen festgenommen. „Er hat nix gemacht.“

