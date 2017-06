Jugendliche schieben diesen Autoscooter nach Hause

Als eine Gruppe Jugendlicher einen geklauten Autoscooter nach Hause schieben wollte, wurden sie der Polizei gemeldet. Dennoch konnten die Diebe entkommen.

Nienburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging ein etwas kurioser Anruf bei der Polizei in Nienburg in Niedersachsen ein: Der Anrufer berichtete, dass Jugendliche einen Autoscooter auf einem Radweg schieben würden.

Die Polizei traf auf fünf bis sechs Jugendliche, die beim Anblick der Gesetzeshüter sofort die Flucht ergriffen und in die anliegenden Gärten flüchteten. „Trotz intensiver Fahndung konnten die Jugendlichen nicht mehr gefunden werden“, berichtet die Polizei. Den Autoscooter musste die Gruppe bei ihrer Flucht allerdings zurücklassen und so konnte ihn der Besitzer vor Ort abholen.

Kuriose Diebstähle kommen immer wieder vor. In einem besonders harten Fall klauten zwei Jugendliche einem Rentner mit vorgehaltener Waffe seine Beinprothese.

rjs