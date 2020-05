Beerdigung läuft massiv aus dem Ruder - dann eskaliert die Situation

Ein heftiger Anblick in Coronazeiten: Auf einer Trauerfeier in Kamen (NRW) waren viel zu viele Teilnehmer. Dann kam die Polizei und das Ganze eskalierte.

Kamen - Auf dieser Trauerfeier eskalierte nicht nur das Ausmaß! In Kamen waren bei einer Beerdigung viel zu viele Teilnehmer. In Nordrhein-Westfalen waren zunächst nur Bestattungen im kleinsten Kreis erlaubt. Nun dürfen wieder mehr Trauernde an Beerdigungen teilnehmen - wenn sie sich an die Corona-Regeln in NRW halten*.

Bei einer Routine-Streife sah ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Beerdigung. Laute Musik, viele Menschen, dicht gedrängt: Laut Stadt-Informationen wurde das Ordnungsamt der Situation nicht Herr, wie wa.de* berichtet. Dann rief man die Polizei als Hilfe hinzu.

