Auto an Baum zerschellt! 2 Tote nach Horror-Unfall in Karlsruhe

Die Unfallstelle in Karlsruhe: Hier sind bei einem schweren Crash am Donnerstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen.

Als bislang unbekannten Gründen ereignete sich am Donnerstag in Karlsruhe ein tödlicher Autounfall – zwei Personen sind dabei gestorben, eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Karlsruhe - Nach einem Unfall am Donnerstagabend (13. Juni) bot sich Einsatzkräften in Karlsruhe ein Bild des Schreckens: Für zwei Personen kam dabei jede Hilfe zu spät, sie starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Beteiligter wurde dabei schwer verletzt. Über den tödlichen Crash im Stadtteil Grünwinkel berichtet HEIDELBERG24*.

Karlsruhe: Zwei Tote nach schwerem Unfall – Auto an Baum zerschellt

Während die Polizei in einer ersten Eilmeldung noch von mehreren Verletzten, beziehungsweise Schwerverletzten gesprochen hatte, wurde schon kurz darauf ergänzt, dass bei dem schweren Unfall in Karlsruhe zwei Menschen gestorben sind.

Der tödlichen Unfall in Karlsruhe, wo es erst kürzlich auf der A5 zu einem folgenschweren Crash mit einem Flixbus gekommen war, bei dem 16 Passagiere teilweise schwer verletzt wurden, hat sich laut ersten Angaben gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung Eckenerstraße und Rheinhafenstraße im Stadtteil Grünwinkel ereignet. Hier soll der Fahrer eines Audi aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Im Anschluss war der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum gekracht.

Horror-Crash in Karlsruhe fordert zwei Tote – Ursache unklar

Ersten Informationen zufolge soll sich das Unfallfahrzeug in der Folge überschlagen haben, ehe es auf einem Gehweg am Straßenrand völlig zerstört liegen geblieben war. Wie die Polizei Karlsruhe in ihrer Erstmeldung berichtete, wurde der Fahrer in dem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Zwei weitere Mitfahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert und blieben offenbar vor, beziehungsweise neben neben Fahrzeug auf der Straße liegen. Für sie kam jede Hilfe zu spät – die hinzugeeilten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Unfallopfer feststellen. Über Alter und Geschlecht der Toten lagen bislang noch keine Informationen vor.

Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Wie es zu dem tödlichen Unfall in Karlsruhe kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Informationen folgen.

Erst vor rund zwei Wochen war es kurz vor dem Autobahndreieck Karlsruhe ebenfalls zu einem Horror-Unfall gekommen: Nach dem Zusammenstoß mit einem VW wurde ein Porsche über die Autobahn geschleudert – der Sportwagen überschlägt sich und wird völlig demoliert, der Fahrer schwer verletzt.

