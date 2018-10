Mann klaut Trekkingrad - als es an seiner Tür klingelt, folgt der Schock

Ein Mann klaut am Bahnhof ein Trekkingrad - als es wenig später an seiner Tür klingelt, folgt der Schock.

Kassel - Der Diebstahl eines Winora-Trekkingrads endete für einen 51-Jährigen aus Hofgeismar mit einer dicken Überraschung, wie die Polizei in Kassel am Dienstag (9.10.) mitteilt.

Kassel: Mann klaut Winora-Trekkingrad - als es an Tür klingelt, folgt Schock

Ein Beamter stellte sein Winora-Trekkingrad am Freitagmorgen gegen 8 Uhr im Hofgeismarer Ortsteil Hümme ab. Sein Fahrrad sicherte der Radler mit einem Stahlschloss. Als der Polizist am Montagabend gegen 17.20 Uhr zurückkehrte, war sein Trekkingrad der Marke Winora nicht mehr dort. Auch von dem Schloss fehlte jede Spur. Zwar suchte der Beamte noch das Gelände um den Bahnhof Hümme ab, doch die Suche blieb erfolglos.

Sofort machte sich der Beamte auf dem Weg zur Polizeistation Hofgeismar. Als er an einer Wohnung in Trendelburg-Stammen vorbeikam, traute er seinen Augen nicht: Dort stand sein Winora-Trekkingrad. Allerdings wurden inzwischen einige Änderungen vorgenommen, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilt: "So fehlten unter anderem die Schutzbleche, der Gepäckträger und die Beleuchtung." Der Mann rief seine Kollegen an, um den Fahrrad-Dieb gemeinsam noch vor Ort und Stelle zu schnappen.

Als der 51-jährige Fahrraddieb die Tür öffnete, folgte der Schock: Mehrere Beamte stellten den dreisten Dieb zur Rede. Zwar versuchte sich der 51-Jährige noch herauszureden, letztendlich aber ohne Erfolg. "Der 51-jährige Tatverdächtige jedoch musste die Beamten zur Wache begleiten und sich dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen", so die Polizei in Kassel. Der Dieb bekam eine Strafanzeige wegen Diebstahls, durfte die Wache aber wieder verlassen. Die Leser diskutieren gerade über eine andere Meldung aus Hessen: Ein Senior fährt mit seinem Audi A4 auf der Autobahn - dann nimmt das Unglück seinen Lauf, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Kernstock