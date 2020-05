Auf der Anklagebank: Der 27-jährige Maurice K. hat zum Auftakt im Prozess um den Mord auf offener Straße am Landgericht kassel eingeräumt, den 21-jährigen Shpetim Aloci in Kassel-Niederzwehren erschossen zu haben.

Der Prozess um den Mord an Shpetim Aloci auf offener Straße in Kassel läuft. Ein Zeuge widerspricht der Aussage von Maurice K. und verwickelt sich in Widersprüche.

Prozess um Mord auf offener Straße am Landgericht in Kassel

auf offener Straße am in Maurice K. soll Mann getötet haben

Nun gestand er die Tötung vor Gericht

Update vom Samstag, 16.05.2020, 21.48 Uhr:

„Ich war unter Schock. Mein bester Freund war gerade erschossen worden.“ Mit diesen Worten erklärte ein 24-jähriger Zeuge gestern Nachmittag vor dem Kasseler Landgericht seine mitunter wirren Angaben, die er in den frühen Morgenstunden des 1. August 2019 beim Notruf der Polizei gemacht hatte.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Zeuge verwickelt sich in Widersprüche

Auch der Prozesstag war für den jungen arbeitssuchenden Mann, der mittlerweile in Gladbeck (Nordrhein-Westfalen) lebt, weil er sich in Kassel „nicht mehr sicher fühlt“, sicherlich nicht leicht. Von 9.30 bis 15 Uhr wurde er vor der zehnten Strafkammer mit drei Unterbrechungen wegen des gewaltsamen Todes seines besten Freundes, den 21-jährigen Shpetim Aloci, vernommen. Dabei verwickelte sich der Zeuge zum Teil in Widersprüche und litt unter Erinnerungslücken.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Tat unter Drogeneinfluss

Auf der Anklagebank muss sich der 27-jährige Maurice K. aus Kassel, offenbar ein Drogen-Kumpel des 24-jährigen Zeugen, wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Dass er den 21-jährigen Shpetim Aloci auf der Knorrstraße erschossen hat, hatte der Angeklagte zum Prozessauftakt am Montag gestanden. Aloci habe ihn zuvor beleidigt, provoziert und selbst bedroht, hatte Maurice K. ausgesagt. Zudem habe er damals unter Drogeneinfluss gestanden und sich verfolgt gefühlt.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Täter und Opfer kannten sich erst kurz

Fest steht, dass der 24-jährige Zeuge das spätere Opfer und den Angeklagten etwa eine Woche vor der Tat bekannt gemacht hatte. Damals habe man zusammen abhängen wollen, gemeinsam einen Joint geraucht.

Der Zeuge berichtete auch von einem Spaziergang zum Langen Feld, bei dem Maurice K. eine Waffe dabei gehabt habe. Er selbst habe mit der Waffe aber nichts zu tun haben wollen, sie nur ganz kurz angefasst. Sein Freund Shpetim habe die Pistole in die Hand genommen und sich dabei verletzt.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Zeuge widerspricht der Aussage von Maurice K.

Es würde aber nicht stimmen, dass Shpetim Maurice K. daraufhin aufgefordert habe, das Blut von seiner Hand zu lecken, so der Zeuge. Shpetim habe auch nicht über Sex gesprochen und sich über Maurice K. lustig gemacht.

Das hatte der Angeklagte am Montag ausgesagt. Shpetim habe nur „kleine Beleidigungen“ wie „Pisser“ und „Wichser“ gegenüber Maurice K. geäußert. „Man muss unterscheiden zwischen Beleidigungen und Spaß. Das war normal, dass man sich unter Bekannten so beleidigt“, erklärte der Zeuge.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Laut Zeuge hatte Maurice K. die Waffe dabei

Nachdem der Vorsitzende Richter Robert Winter und Verteidiger Mustafa Üstün ihn gestern mehrfach gefragt hatten, ob es stimmt, dass der Angeklagte vor der Tat damit gedroht habe, Shpetim Aloci zu erschießen, räumte der Zeuge dies schließlich ein.

Nach Stunden gab er auch zu, dass Maurice K. die Waffe an dem besagten Abend in seiner Wohnung in Niederzwehren dabei gehabt habe, bevor sie später gemeinsam in Richtung Knorrstraße gingen.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Zeuge: "Drohung nicht ernst genommen"

Er habe die Waffe „zwar gesehen, aber nicht registriert“. Auch die Drohung von Maurice K. habe er nicht ernst genommen.

Nach der Tat habe er gedacht, dass Maurice K. Shpetim Aloci erschossen habe, weil er psychisch krank sei, so der Zeuge. Das glaube er mittlerweile nicht mehr. Nach der Tat habe er erfahren, dass Maurice K. einen Hass auf Albaner gehabt habe, „weil einer von denen mal auf ihn eingestochen hat“. Die Familie von Shpetim Aloci stammt aus dem Kosovo.

Der Prozess wird am Dienstag, 19.05.2020, fortgesetzt.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Angeklagter mit Geständnis

Erstmeldung vom Dienstag, 12.05.2020: Dass er den 21-jährigen Shpetim Aloci mit mehreren Schüssen auf der Knorrstraße in Kassel-Niederzwehren* getötet hat, daran ließ der 27-jährige Maurice K. auf der Anklagebank keinen Zweifel. Vor der zehnten Strafkammer muss sich der junge Mann aus Kassel seit Montag (11.05.2020) vor dem Kasseler Landgericht unter anderem wegen des Verdachts des Mordes verantworten.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Handelte Maurice K. aus niedrigen Beweggründen?

Der Angeklagte habe am 01.08.2019 gegen 0.30 Uhr heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt, so Staatsanwältin Angela Rek bei Verlesung der Anklage im Prozess um den Mord in der Knorrstraße Kassel. Am 29.07.2019 hätten sich die beiden zusammen mit einem gemeinsamen Freund auf dem Langen Feld in Niederzwehren, einem Stadtteil von Kassel, getroffen.

Es sei zu einer Auseinandersetzung zwischen Maurice K. und Shpetim Aloci gekommen, da der 27-Jährige nicht an einem Sprechgesangswettbewerb (Rap-Battle) teilnehmen wollte. Das spätere Opfer habe ihn deshalb als „Pisser“ bezeichnet, wodurch sich der Angeklagte gekränkt fühlte.

Am 31.07.2019 habe sich Maurice K. erneut mit dem gemeinsamen Freund getroffen. Beide waren auf der Frankfurter Straße in Kassel unterwegs, kauften sich bei der Elan-Tankstelle Chips und Getränke, bevor sie sich auf eine Bank in der Knorrstraße - dem späteren Tatort - setzten.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Maurice K. zieht plötzlich eine Waffe

Als Shpetim Aloci den gemeinsamen Freund anrief und ankündigte, er komme auch, habe Maurice K. plötzlich eine Waffe, eine Walther P 22, gezogen und gerufen, dass er den 21-Jährigen abknallen werde, so die Staatsanwaltschaft.

Daraufhin habe der gemeinsame Freund den 21-Jährigen noch mal angerufen, um ihn zu warnen. Dieser habe die Warnung aber nicht ernst genommen und sei gegen 0.30 Uhr erschienen, um sich mit Maurice K. wieder zu versöhnen.

Der habe die Entschuldigung allerdings nicht angenommen und stattdessen mehrfach auf den 21-Jährigen geschossen. Mindestens sieben Mal. Shpetim Aloci wurde an der Hand, am Oberkörper, am Gesäß und am Rücken getroffen. Er starb noch am Tatort, der Knorrstraße in Kassel.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Angeklagter bestreitet Schüsse nicht

Die Schüsse bestritt Maurice K. im Prozess um den Mord in der Knorrstraße vor dem Landgericht Kassel nicht. Sein Verteidiger Mustafa Üstün verlas eine Einlassung, die die Tat allerdings in einem anderen Licht erscheinen lässt. Der Angeklagte behauptet zum Beispiel, dass er die Waffe bereits am 29.07.2019 auf dem Langen Feld in Kassel dabei hatte. Dort hätte man Schießübungen machen wollen.

Auch Shpetim Aloci habe die P 22 ausprobieren wollen. Er kenne sich mit Waffen aus und habe auch selbst eine Waffe, habe der 21-Jährige behauptet. Plötzlich habe sich Shpetim Aloci mit der Waffe an der Handfläche verletzt und geblutet. Er habe Maurice K. daraufhin aufgefordert, sein Blut zu trinken. Damit nicht genug. Der 21-Jährige habe ihn provoziert, sexuelle Anspielungen gemacht und ihn als „Wichser“ bezeichnet.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Verfolgungswahn und Krampfanfälle

Schließlich habe er auch noch damit gedroht, ihn beziehungsweise seine Familie zu töten, so der Angeklagte in der Einlassung im Prozess um den Mord in der Knorrstraße vor dem Landgericht Kassel. Er habe diese Drohungen sehr ernst genommen. Zu dieser Zeit habe er nicht nur viele Drogen wie zum Beispiel Marihuana und Spice konsumiert, sondern auch unter psychischen Problemen wie Verfolgungswahn und Krampfanfällen gelitten.

In der Nacht zum 01.08.2019 habe Shpetim Aloci wieder gedroht, ihn umzubringen, so der Angeklagte. Als er deshalb aus der Knorrstraße in Kassel verschwinden wollte, sei ihm der 21-Jährige gefolgt und habe ihn auf den Hinterkopf geschlagen. Daraufhin habe er sich umgedreht und seine Waffe aus dem Hosenbund gezogen, so Maurice K. Der gemeinsame Freund habe gerufen, dass er auf Shpetim schießen solle.

Kassel: Prozess um Mord auf offener Straße - Filmte der gemeinsame Freund die Tat?

Aus Reflex habe er seine Hand hochgezogen und den ersten Schuss abgegeben. „Ich dachte, er schießt zurück und habe weiter geschossen“, so der Angeklagte. Am Ende habe er gar nicht mehr gewusst, wie viele Schüsse er abgegeben habe. Nachdem er realisiert habe, dass er Shpetim Aloci erschossen hatte, sei er aus der Knorrstraße in Kassel weggelaufen. Beim Weglaufen habe er noch gesehen, dass der gemeinsame Freund den am Boden liegenden toten Shpetim gefilmt habe.

Der Prozess wird am Freitag, 15. Mai, fortgesetzt.

Von Ulrike Pflüger-Scherb

Zuletzt wurde der Prozess um den Mord in der Knorrstraße in Kassel* vertagt.

*HNA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.