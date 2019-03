Was Polizei in diesem Kofferraum findet, haben selbst erfahrene Beamte noch nie erlebt

Was Beamte in einem Kofferraum bei Kassel finden, schlägt dem Fass den Boden aus.

Bei Kassel in Hessen hat die Polizei einen ungewöhnlichen Fund im Kofferraum eines Kleintransporters gemacht.

Kassel - Was die Polizei bei Kassel in einem Kofferraum entdeckt hat, setzt dem täglichen Wahnsinn der Beamten des Polizeipräsidiums Nordhessen wirklich die Krone auf, wie extratipp.com* berichtet. Die zuständige Autobahnpolizei Baunatal hat sogar Fotos des Vorfalls gemacht. Am Dienstag (05.03.) waren die Beamten auf der B83 zwischen Melsungen und Malsfeld (ca. 30 km von Kassel entfernt) unterwegs. In dem Kleintransporter vor Ihnen entdeckten sie in der Rückscheibe eine Kuh - die Beamten dachten sofort, es handelt sich um eine Requisite für Fasching. Die Beamten stoppten den Seat Inca dennoch, um die Ladungssicherung zu kontrollieren.

Kassel: Lebendige Kuh im Kofferraum

Beim Blick in den Kofferraum des Kleintransporters konnten die Polizisten der Autobahnpolizei es kaum fassen: "Dort staunten sie ungläubig, als beim Öffnen der Heckklappe ein echtes, lebendiges Rind rückwärts im Kleinlaster stand und sie nun wiederum anglotzte", so das Polizeipräsidium Nordhessen in der Mitteilung. Der 47-jährige Fahrer gab an, die Kuh lediglich zu einem nahegelegenen Bauernhof transportieren zu wollen. "Unabhängig davon, dass ein solcher Transport für ein Rind völlig ungeeignet ist, hatte der Fahrer das Tier nur mittels eines Seiles an seiner Anhängerkupplung festgemacht", so die Polizei.

+ Die Beamten fanden eine Kuh im Kofferraum eines Kleintransporters. © Polizeipräsidium Nordhessen

In Begleitung der Polizei wurde das Tier langsam zum Bauernhof gefahren, der nur noch wenige Kilometer entfernt war. "Nichtsdestotrotz erwartet den Fahrer seitens der Polizei jetzt eine Anzeige wegen der sehr mangelhaften Ladungssicherung. Wegen den tierschutzrechtlichen Verstößen dieses Transportes fertigten die Polizisten eine Mitteilung an das zuständige Veterinäramt."

Matthias Kernstock

