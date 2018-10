Polizei findet roten Ford am Straßenrand - Schock beim Blick in Wagen

Die Polizei findet einen roten Ford am Straßenrand - Als die Beamten in den Wagen schauen, sind sie geschockt.

Der ungewöhnliche Vorfall geschah in der Nacht zu Sonntag (22.10.), wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Montag mitteilte. Eine Streife des Polizeireviers Ost in Kassel war gegen 4.30 Uhr auf der B83 stadtauswärts unterwegs. Doch in Höhe der "Fuldaaue" sahen die Polizisten plötzliche einen roten Ford Ka am Straßenrand stehen. Der Ford stand zwischen Platz der Deutschen Einheit und Nürnberger Straße halb in einer Parkbucht. Ungewöhnlich dabei: Der Ford Ka stand zur Hälfte auf der Wiese, die Bremslichter leuchteten. Die Beamten aus Kassel hielten an und sahen nach.

Beim Blick in den Wagen der Schock: Am Steuer saß tatsächlich eine Frau - aber sie schlief, das Radio lief laut. Schnell wurde klar: Die Frau ist betrunken und hatte sogar Drogen genommen. "Die Streife weckte die 38-jährige Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis, aus deren Wagen den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug. Sie musste die Beamten anschließend mit auf die Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen", so die Polizei Kassel in einer Mitteilung. Den Führerschein und eine Tüte mit drei Gramm Marihuana ist die Frau nun los, ein Verfahren wurde eingeleitet.

