Drama im Studentenwohnheim: Mann und Frau tot aufgefunden

In einem Kasseler Studentenwohnheim sind am Mittwoch zwei Menschen tot aufgefunden worden. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Drama in einem Studentenwohnheim: In einer Kasseler Unterkunft sind am Mittwoch zwei Menschen tot aufgefunden worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann. Die Frau soll in dem Wohnheim im Stadtteil Wesertor gelebt haben. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus, wie *HNA.de berichtet.

*HNA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.