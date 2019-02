Kassel: Polizei zieht Bus aus Rumänien raus! Schock bei Blick unter Wagen

Kontrolle an der Autobahn A7

+ © Polizei/Google Maps Screenshot Polizei stoppt diesen Horror-Bus aus Rumänien mit 45 Fahrgästen an Bord an der Autobahn A7 an der Rastanlage Kassel-Ost. © Polizei/Google Maps Screenshot

Die Polizei in Kassel (Hessen) stoppte einen Reisebus aus Rumänien an der Rastanlage Kassel-Ost an der Autobahn 7. Für 45 Menschen war die Fahrt sofort zu Ende. Ein Blick unter das Fahrzeug schockte die Beamten.