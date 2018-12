Spaziergang am Wasser endet in Drama: Frau mit Hund von Flut überrascht

Vom Wasser eingeschlossen

+ © Nonstopnews/ Sceenshot Google Maps (Fotomontage) Ein Spaziergang am Wasser in Sehestedt bei Eckernförde nahm für eine Frau und ihren Hund nahm von der Flut überrascht wurden. © Nonstopnews/ Sceenshot Google Maps (Fotomontage)

Für eine 73-Jährige und ihren Hund endete ein Spaziergang am Strand in Sehestedt bei Eckernförde in einem Drama. Zu spät bemerkte die Frau, wie schnell das Wasser durch den starken Wind stieg.