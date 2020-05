Auto geht nach Unfall auf Landstraße in Flammen auf: Fahrer stirbt

In diesem Auto starb der Mann an der L3210 bei Mörlenbach im Kreis Bergstraße.

Die Rettung kam zu spät. Nach einem Unfall auf einer Landstraße bei Mörlenbach im Kreis Bergstraße ist ein Mann in seinem Auto gestorben.

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der L3210 gestorben

auf der gestorben Sein Auto ging bei Mörlenbach (Kreis Bergstraße) in Flammen auf

(Kreis Bergstraße) in Flammen auf Der Mann konnte nicht mehr gerettet werden

Mörlenbach - Ein Mann ist am Mittwoch (13.05.2020) in seinem Auto auf der L3120 bei Mörlenbach im Kreis Bergstraße gestorben. Sein Wagen hatte nach einem Unfall Feuer gefangen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 45-jährige Mann aus Wald-Michelbach gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto von der Fahrbahn der L3120 abgekommen und zwischen Mörlenbach und Bonsweiher im Kreis Bergstraße gegen einen Baum geprallt. Daraufhin ging der Wagen in Flammen auf.

Unfall auf Landstraße im Kreis Bergstraße: Keine Chance auf Rettung

Zwar befanden sich Feuerwehren aus dem Kreis Bergstraße schon in der Anfahrt, bevor der Wagen in Brand stand, aber es zeigte sich bereits eine starke Rauchentwicklung. Der Fahrer des Autos war eingeklemmt. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, stand das Auto bereits voll in Flammen. Der Mann konnte nicht mehr aus seinem Auto gerettet werden.

Warum der Wagen in Flammen aufging, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften am Unfallort. Auch ein Baum ging durch den Unfall teilweise in Flammen auf. Die L3210 war für vier Stunden zwischen Mörlenbach und Bonsweiher im Kreis Bergstraße voll gesperrt.

Unfallzahlen in Deutschland sind rückläufig

Trotz Vorfällen wie diesen gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im Jahr 2019 sind in Deutschland nach Informationen des Statistischen Bundesamtes insgesamt 3.059 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 216 Todesopfer oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr 2018. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren.

Weniger Tote durch Unfälle in Hessen

2019 ist es zu etwas mehr Unfällen auf Hessens Straßen gekommen, allerdings forderten die Unfälle weniger Todesopfer. In Hessen kamen im Jahr 2019 bei Unfällen 224 Menschen ums Leben, das sind 15 weniger als im Jahr 2018. Das hessische Innenministerium registrierte laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur 149.440 Unfälle im Jahr 2019, ein Anstieg von 1,7 Prozent im Vergleich zu 2018.

Den stärksten prozentualen Rückgang der Verkehrstoten 2019 in Deutschland gab es bei den Motorradfahrern. Insgesamt starben bei Unfällen mit Motorrädern 105 oder 15,1 Prozent weniger Menschen.

Bei einem anderen Unfall im Kreis Bergstraße kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Ein weiterer Unfall, ebenfalls im Kreis Bergstraße, wurde von einem Hasen verursacht.

mr/ots/KeutzTV