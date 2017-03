So kurios denkt Europa über die Deutschen

München - Was denken die anderen europäischen Länder eigentlich über die Deutschen? Dieser Frage ist die Produktsuchmaschine Ladenzeile.de nachgegangen - mit überraschenden und teils amüsanten Ergebnissen.

Deutsche sind pünktlich, humorlos und lieben Ordnung. Diese und weitere Klischees über uns haben wohl die meisten schon einmal gehört. Aber auch, dass Deutsche Löcher graben oder so laufen wie Pinguine? Klingt absurd, doch tatsächlich denken einige europäische Länder offenbar genau so über uns. Das hat die Produktsuchmaschine Ladenzeile.de in einer Studie herausgefunden.

Um ermitteln zu können, was Franzosen, Spanier und Co. über die Deutschen denken, wurden die häufigsten Google-Suchanfragen über Deutschland zusammengestellt und in einer interaktiven Karte dargestellt. Nicht berücksichtigt wurden dabei rassistische oder beleidigende Ergebnisse sowie Länder, die zu klein sind und Suchanfragen keine stichhaltigen Ergebnisse lieferten.

Wir haben für Sie die Ergebnisse der Studie von Ladenzeile.de in einer Tabelle zusammengefasst. Wenn Sie wissen wollen, was beispielsweise in Schweden, Kroatien, Russland oder anderen Nationen gegoogelt wird, besuchen Sie die interaktive Europa-Karte auf Ladenzeile.de.

Das googelt Europa über uns

Land Google-Suche Belgien Warum synchronisieren die Deutschen? Warum graben die Deutschen Löcher? Warum ist die deutsche Küstenwache nicht gut? Dänemark Deutsch ist cool geworden Frankreich Warum sprechen Deutsche gut Englisch? Warum arbeiten Deutsche nicht am 3. Oktober? Warum legen die Deutschen keinen Vorrat an? Griechenland Warum wollen Deutsche kein eigenes Haus? Warum wurde den Deutschen geraten wie Pinguine zu laufen? Warum benutzen Deutsche Bargeld? Großbritannien Warum sind deutsche Autos so gut? Warum sind deutsche Kriegsgräber schwarz? Warum sind deutsche Banken in Schwierigkeiten? Niederlande Warum sind Deutsche dick? Warum graben Deutsche Löcher? Warum kommen die Deutschen nach Holland? Österreich Deutsche sind wie Kokosnüsse Deutsche sind kalt Polen Warum sind Deutsche reich? Warum sind die Deutschen eine Wirtschaftsmacht? Schweiz Warum sprechen Deutsche gut Englisch? Warum sind Deutsche groß? Spanien Deutsche sind geizig Deutsche sind groß Deutsche sind Katholiken Türkei Warum mögen Deutsche keine Türken? Warum sind Deutsche blond? Warum sind Deutsche so erfolgreich?

sk