Kylie Jenner verkauft Kosmetik-Marke an deutsche Milliardärsfamilie – für 600 Millionen Dollar

Kylie Jenner verkauft die Mehrheit an ihrer Kosmetik-Firma „Kylie Cosmetics“ – für 600 Millionen Dollar. Hinter dem Deal steckt die deutsche Milliardärsfamilie Reimann aus Mannheim:

Kylie Jenner ist um 600 Millionen Euro reicher.

Das jüngste Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans verkauft seine Kosmetik-Firma.

Am Mega-Deal mit „Kylie Cosmetics“ ist die Milliardärsfamilie Reimann aus Mannheim beteiligt.

Mannheim/New York - Der jüngste Spross des Kardashian-Jenner-Clans hat 151 Millionen Follower auf Instagram, Milliarden auf dem Konto – und ist nach diesem Mega-Deal sogar noch um stolze 600 Millionen Dollar reicher. Kylie Jenner (22) hat die Mehrheit ihrer Kosmetik Firma („Kylie Cosmetics“, „Kylie Skin“) verkauft.

Den Zuschlag erhielt der US-Kosmetikkonzern Coty, der von der Familie Reimann aus Mannheim kontrolliert wird. Wie Coty am Montag bekannt gab, wird das Unternehmen künftig 51 Prozent der Kosmetik-Marke von Kylie Jenner besitzen.

Kylie Jenner verkauft Kosmetik-Firma an Unternehmerfamilie aus Mannheim – für 600 Millionen

Die deutsche Milliardärsfamilie, die hinter dem Mega-Deal mit Kylie Jenner steckt, führt seit 2019 die Spitze der Reichen-Dynastie in Deutschland an – wie MANNHEIM24* berichtet, mit einem Vermögen von 35 Milliarden Euro. Die JAB Holding der Familie Reimann aus Mannheim besitzt die Mehrheit von Coty. Das US-Unternehmen, das seinen deutschen Sitz in Darmstadt hat, bewertet den Jenner-Deal laut einer Pressemitteilung vom Montag mit 1,2 Milliarden Dollar. Der Konzern hatte vor einiger Zeit angekündigt, sich mehr auf den Kosmetik- und Beauty-Bereich konzentrieren zu wollen.

Kylie Jenner um 600 Millionen Dollar reicher – Mega-Deal mit „Kylie Cosmetics“

Kylie Jenner stockt mit dem 600-Millionen-Deal ihr unglaubliches Vermögen auf, das die 22-Jährige zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt macht. 2015 gründete die jüngere Halbschwester von Kim Kardashian (39) ihre Kosmetik-Firma, ihr erstes Produkt – die „Kylie Lip Kits“ waren innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Kylie Jenner, deren Vater Caitlyn Jenner nun schon zum zweiten Mal ins Dschungelcamp einzieht, soll für nur einen Werbebeitrag geschätzte eine Million Dollar scheffeln. Kein Wunder: Wenn der Instagram-Star einen Beitrag postet, liken den schon mal 8 Millionen Menschen. Als sie jetzt auch noch ankündigte, dass Kylie Jenner gemeinsam mit Freund Travis Scott für den Playboy ihr Hüllen fallen ließ, gab es für die Fans kein Halten mehr.

