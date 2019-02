Leiche in Mannheim gefunden: Gewaltverbrechen nicht auszuschließen

Polizei ermittelt auf Hochtouren

+ © picture alliance/dpa Eine Leiche wird in Mannheim gefunden. Die Wasserschutzpolizei ist vor Ort (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Fiel ein 28-jähriger Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer? In Mannheim wurde am Montagvormittag eine Leiche am Neckarufer gefunden.