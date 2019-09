Unheimliche Brandserie: In Limburg haben Unbekannte an fünf Orten Feuer gelegt

Offenbar wurden in der Nacht zu Samstag in Limburg gezielt mehrere Brände gelegt. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Limburg - Die Limburger haben eine unruhige Nacht hinter sich. Gleich an mehreren Orten hat es in der Stadt gebrannt. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. Denn, dass die Brände Zufall waren, schließt zumindest ein entscheidendes Indiz aus.

In Limburg haben am frühen Samstagmorgen an fünf Stellen in der Stadt Mülltonnen gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilt, die von Brandstiftung ausgeht. Denn alle Mülltonnen seien vorab gezielt an Gebäude geschoben worden, so die Feuerwehr. Unter anderem an das Landgericht Limburg. Es ist also davon auszugehen, dass die Brände auf die entsprechenden Gebäude übergreifen sollten. Eine Garage wurde von einem der Feuer stark beschädigt. Auch in ihr geparkte Auto hat laut Feuerwehr Schäden davongetragen.

Brandserie in Limburg: Die Mülltonnen brannten nicht aus Zufall

Noch ist unklar, wie hoch der Schaden der Brandserie in Limburg tatsächlich ist. Die Feuerwehr möchte im Laufe des Tages weitere Details zu den Feuern nennen.

+ Feuerteufel treibt in Limburg sein Unwesen © Feuerwehr Limburg



Aufgrund der zahlreichen Brandstellen in der Stadt war die Feuerwehr die ganze Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Insgesamt waren 120 Feuerwehrleute bei den Bränden in Limburg im Einsatz. Wie hessenschau.de berichtet, begann die Brandserie ausgerechnet, während die Feuerwehr Limburg mit dem Löschen eines Dachstuhlbrandes in der Nähe beschäftigt war.

Limburg: Wegen Dachstuhlbrand musste Gebäude evakuiert werden

17 Menschen mussten bei dem Feuer gerettet werden. In dem Fall geht die Feuerwehr laut Informationen von hessenschau.de jedoch nicht von Brandstiftung aus und sieht somit keinen Zusammenhang mit der Brandserie.

Die Polizei konnte die Brandstiftung noch nicht bestätigen. Die Kriminalpolizei geht der Sache jetzt nach.

In der Region kommt in es in letzter Zeit immer wieder zu Brandstiftungen. Vor wenigen Tagen wurde zum Beispiel der Schuppen auf einem Abenteuerspielplatz "Günthersburg" in Frankfurt mutwillig angezündet, wie fnp.de* berichtet. In Heusenstamm haben Unbekannte mehrere Autos auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers angezündet. Hinter der Tat wird eine Protestaktion gegen die IAA vermutet, berichtet op-online.de*. Dies konnte allerdings von der Polizei nicht bestätigen.

