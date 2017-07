Brand in Mehrfamilienhaus in Limburg

Großeinsatz in der Stadt Limburg: Feuerwehrleute stehen bereit, um den Hausbrand an einem Mehrfamilienhaus zu löschen. Es gab mehrere Verletzte.

Feuerwehrleute stehen in Limburg vor einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Hausbrand in der Limburger Innenstadt sind am frühen Montagmorgen sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Alle kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Unter den Verletzten seien auch zwei Kinder, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

dpa