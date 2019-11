Schüsse an einer High School nahe Los Angeles - Ein Toter

Täter flüchtig

Santa Clarita: Einsatzwagen und Menschen stehen vor einer High School. Ein Schütze hat an der High School das Feuer eröffnet und mindestens einen Menschen getötet.

Bei einer Schießerei an einer High School in Santa Clarita in der Nähe von Los Angeles ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.