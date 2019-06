Geiselnahme in Gefängnis: Häftling hat Frau in seiner Gewalt - Polizeieinsatz 

Offenbar eine Geisel

+ © dpa / Markus Scholz In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat es wohl eine Geiselnahme gegeben. © dpa / Markus Scholz

Am Montagnachmittag hat es in einer Justizvollzugsanstalt eine Geiselnahme gegeben. Ein größerer Polizeieinsatz in Lübeck dauert noch an.