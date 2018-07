Messer-Attacke in Linienbus: Acht Verletzte in Lübeck - Details zum Täter

Messerattacke in Lübecker Linienbus

Laut Medienberichten hat es eine Gewalttat in Lübeck gegeben. Die Polizei Lübeck spricht von acht Verletzten. Alle Neuigkeiten im News-Blog.

Im Lübecker Stadtteil Kücknitz ist es am Freitagnachmittag gegen 13.47 Uhr zu einer Messer-Attacke in einem vollbesetzten Bus der Linie 30 gekommen.

Offiziellen Angaben zufolge wurden acht Menschen bei der Gewalttat verletzt, einer davon schwer. Tote gab es nicht zu beklagen.

Der Täter ist bereits gefasst. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 34-jährigen Deutschen - möglicherweise mit Migrationshintergrund.



Zum Hintergrund der Tat gibt es noch keine gesicherten Informationen. >>> Aktualisieren <<<

17.40 Uhr: Auch bei der Frage der Herkunft des Täters verfolgen Staatsanwaltschaft und Polizei offenbar unterschiedliche Kommunikations-Strategien. Kurz nach dem ersten Statement der Staatsanwaltschaft zum Täter erklärte die Polizei Schleswig-Holstein auf Twitter: „Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit zur Person des Tatverdächtigen keine Angaben machen. Es ist uns wichtig, nur gesicherte Erkenntnisse bekanntzugeben, um Spekulationen nicht zu befeuern und die Ermittlungen nicht zu behindern.“

17.28 Uhr: Nun gibt es offenbar erste Informationen zum mutmaßlichen Täter. Der 34-Jährige sei deutscher Staatsangehöriger, aber nicht in Deutschland geboren, sagte Oberstaatsanwältin Hingst den Lübecker Nachrichten. "Hinweise für politische Radikalisierung in irgendeiner Form haben wir nicht." Die dpa zitiert Hingst mit einer etwas zurückhaltenderen Aussage. Es sei möglich, dass der mutmaßliche Täter in einem anderen Land geboren sei, heißt es dort.

17.22 Uhr: Die Polizei hat nun eine offizielle Pressemitteilung zum Fall herausgegeben. Die genaue Anzahl der Verletzten sei noch unklar, heißt es darin. „Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person schwer verletzt“, heißt es weiter. Die Hintergründe der Tat seien „noch unklar und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen“.

Nach Messerattacke in Lübecker Linienbus: Innenminister spricht von neun Verletzten

17.07 Uhr: Die Zahl der Verletzten könnte gestiegen sein. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) sprach vor Journalisten von nun mehr neun Verletzten. Es sei nicht nur zu Stichverletzungen gekommen: So habe etwa der Busfahrer auch einen Faustschlag erlitten.

17.05 Uhr: Die Ermittler suchen noch nach weiteren Zeugen. Einige nicht verletzte Fahrgäste hätten sich vom Tatort entfernt ohne Angaben zu machen, sagte Oberstaatsanwältin Hingst dem Nachrichtensender n-tv. Ihre Angaben seien wichtig, um den Tathergang rekonstruieren zu können. Ohnehin solle noch am Freitagabend eine große Zahl von Zeugen vernommen werden.

16.50 Uhr: Polizei und Staatsanwaltschaft geben derzeit leicht widersprüchliche Angaben zur Tat heraus. Der mutmaßliche Täter habe die Passagieren des Busses mit einem „Stichwerkzeug“ angegriffen, sagte nun ein Polizeisprecher. „Wir wissen nicht genau, ob es tatsächlich ein Messer war“, erklärte er der Deutschen Presse-Agentur. Angaben zur Identität des Festgenommenen konnte auch der Sprecher nicht machen. „Die Personalien des Mannes liegen uns noch nicht verbindlich vor.“

16.40 Uhr: Der Täter habe mehrere Menschen mit einem Messer verletzt, bestätigt nun auch Oberstaatsanwältin Hingst. Der Bus sei zur Tatzeit voll besetzt gewesen. Es habe zudem tatsächlich Berichte über Qualm im Bus gegeben. Derzeit liefen allerdings noch die Ermittlungen. Der Beschuldigte solle noch heute vernommen werden, sagte Hingst in einem Statement vor Pressevertretern.

16.35 Uhr: Nach Informationen der Lübecker Nachrichten wurde als Tatwaffe ein Küchenmesser verwendet. Der verdächtige Rucksack des Täters sei mit Spiritus gefüllt gewesen. Diese Angaben sind bislang nicht von der Polizei bestätigt. Ein Anwohner sagte der Zeitung zum Tatgeschehen: „Die Passagiere sprangen aus dem Bus und schrien. Es war furchtbar. Dann wurden die Verletzten abtransportiert. Der Täter hatte ein Küchenmesser.“

Lübeck: Terroristischer Hintergrund der Messerattacke im Bus nicht ausgeschlossen

16.31 Uhr: Nach den Attacken in einem Lübecker Linienbus sollen Fahrgäste den Täter überwältigt haben. Das sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ulla Hingst, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Kampfmittelräumdienst sei im Einsatz, um einen verdächtigen Rucksack in dem Bus zu untersuchen. Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen jüngeren Mann, dessen Identität noch nicht feststehe.

16.28 Uhr: "Nichts ist auszuschließen auch kein terroristischer Hintergrund", zitieren die Lübecker Nachrichten die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst.

16.16 Uhr: Die Polizei bestätigt darüber hinaus auf Twitter auch noch einmal offiziell: Der Täter wurde überwältigt und befindet sich in Gewahrsam.

16.13 Uhr: Nun gibt es offizielle Informationen zur Zahl der Verletzten: Nach Angaben des Polizei-Lagezentrums sind bei der Gewalttat acht Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei von ihnen mittelschwere, fünf weitere leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag.

Laut NDR: Messer-Attacke in Linienbus - Mehrere Verletzte in Lübeck

Lübeck - Im Lübecker Stadtteil Kücknitz sind offenbar mehrere Personen bei einer Messer-Attacke in einem Bus verletzt worden. Die Polizei bestätigt via Twitter einen größeren Polizeieinsatz. Die Tat soll sich laut Lübecker Nachrichten in einem Linienbus ereignet haben. Dem Bericht zufolge wurden zwölf Menschen leicht und weitere zwei Personen schwer verletzt. Das Blatt zitierte eine mutmaßliche Augenzeugin, die von einem „Gemetzel“ sprach.

Der Täter ist nach Informationen des Nachrichtensenders n-tv bereits gefasst. Informationen zu einem möglichen terroristischen Hintergrund gebe es bislang nicht.

Lübeck: Berichte über Messerattacke in Linienbus - Polizei äußert sich zurückhaltend

Die Polizei selbst machte zunächst keine genaueren Angaben zur Zahl der Verletzten und dem Schweregrad der Verletzungen. Ein Polizeisprecher erklärte aber der dpa, es habe definitiv keine Toten gegeben. Die Umgebung einer Bushaltestelle in Kücknitz wurde großräumig abgesperrt.

Der NDR berichtete, ein Mann habe einen Linienbus gestürmt und sei mit einem Messer auf mehrere Reisende losgegangen. Es handle sich allerdings um unbestätigte Informationen, betonte der Sender.

Lübeck: Angriff mit Messer in voll besetztem Bus Richtung Travemünde - Passagiere konnten flüchten

Die Lübecker Nachrichten berichteten ferner unter Berufung auf einen Augenzeugen, der Bus sei voll besetzt in Richtung Travemünde unterwegs gewesen, als plötzlich ein Passagier einen Rucksack habe fallen lassen. Der Mann soll danach eine Waffe gezogen und Menschen angegriffen haben. Der Fahrer habe den Bus sofort gestoppt und geistesgegenwärtig die Türen geöffnet haben. So konnten Passagiere flüchten.

Laut einem Bericht des Blattes hat unterdessen der schleswig-holsteinische Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) einen für Freitagabend geplanten Termin bei dem Lübecker Segelfest „Travemünder Woche“ abgesagt. Grote sehe seinen Platz angesichts des Vorfalls „heute woanders“, zitieren die Lübecker Nachrichten einen Sprecher des Ministeriums. Das Fest soll nach Angaben der Organisatoren aber wie vorgesehen stattfinden.

Nach Angaben der Zeitung hat die Polizei mittlerweile auch ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0451 29079319 können sich Angehörige möglicher Opfer informieren.

