Mann sticht in Moschee zwei Menschen nieder

Wer kennt diesen Mann? Er hat zwei Menschen in einer Frankfurter Moschee niedergestochen.

Schock für die Besucher einer Moschee. Kurz vor dem Mittagsgebet betritt ein Mann die Räume und sticht auf zwei von ihnen ein.

Frankfurt - Die Polizei Frankfurt ermittelt wegen zweifachen versuchten Totschlags und sucht jetzt auch öffentlich nach dem Täter: Am 13. September betritt ein Unbekannter kurz vor dem Mittagsgebet die Zakaria-Moschee in der Albusstraße. Zielstrebig geht er in den ersten Stock und sticht auf zwei Mitglieder des Moscheevereins ein. Danach verschwindet er wieder.

Rund zwei Monate ermitteln die Beamten im Geheimen, jetzt aber gingen sie an die Öffentlichkeit. Warum die Polizei so lange mit der Öffentlichkeitsfahndung gewartet hat, lesen Sie bei unseren Kollegen von op-online.de*

