Mann sticht Mutter und Schwester nieder

Dülmen - Bei einem blutigen Familiendrama in Dülmen in Nordrhein-Westfalen sind zwei Frauen durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde am Freitagnachmittag ein 29-Jähriger vor dem Wohnhaus festgenommen. Er steht im Verdacht, seine 51-jährige Mutter und vermutlich auch seine 31 Jahre alte Schwester in der elterlichen Wohnung mit einem Messer angegriffen zu haben. Die Mutter schwebte am Abend noch in Lebensgefahr.

Hintergrund und Motiv waren zunächst noch unklar. Eine Mordkommission soll klären, was in der Wohnung genau passiert ist, wie wa.de in NRW berichtet.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa