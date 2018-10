Horror-Fund: Mann entdeckt Tier in seiner Küche – als sich rausstellt, was es ist, greift er sofort zum Hörer

Die „Falsche Witwe“: Eine Unterart der „Schwarzen Witwe“ nistet sich in Mannheimer Wohnung ein.

Am späten Dienstagmorgen machte ein Mannheimer einen gruseligen Fund. Er entdeckte ein seltenes Tier - und nicht nur irgendeines.

Mannheim - Es ist gegen 11 Uhr am Dienstagmorgen (30. Oktober), als ein Mannheimer in seiner Wohnung einen erstaunlichen Fund macht. An einer Wand seiner Küche fällt ihm eine Spinne auf. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch wie MANNHEIM24* berichtet, handelt es sich um eine besondere Spinne! Der Anwohner fängt den Achtbeiner ein und kontaktiert einen verwandten Biologen.

Biologe identifiziert die Spinne als „Falsche Witwe"

Gemeinsam identifizieren die Männer die Spinne als „Falsche Witwe“, eine Unterart der „Schwarzen Witwe“. Unterart heißt allerdings nicht ungefährlicher. Wie die schwarze Witwe, soll sie eine unangenehme Giftwirkung entfalten können. Der Anwohner und sein biologisch bewanderter Verwandter verständigen die Polizei. Auch ein Experte der Stadt Mannheim wird hinzugezogen, der das Krabbeltier in Obhut nimmt.

Kurios: Die „Falsche Witwe“ ist normalerweise im Mittelmeerraum ansässig. Wie sie in die Küche eines Mannheimers gekommen ist, ist noch ungeklärt ...

