Corona-Lockdown in Bayern: Söder erklärt knallharte Regeln - Unerwarteter Bußgeld-Hammer angekündigt

Auf einem Corona-Gipfel stimmten die Ministerpräsidenten für einen erneuten Lockdown. Jetzt liegt es an Ministerpräsident Söder und dem Landtag, die Beschlüsse in Bayern umzusetzen.

Am Montag, 14. Dezember, bespricht Söder mit dem Ministerrat die Details zum Corona-Lockdown in Bayern.

Schon im Vorfeld stellte Söder klar, dass der Freistaat deutlich über die Schließung von Schulen und Einzelhandel hinausgehen wird.

In einer anschließenden Pressekonferenz, wird der Ministerpräsident die Ergebnisse der Sitzung vorstellen.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 14. Dezember, 19.01 Uhr: Offenbar hat der bayerische Kultusminister, Michael Piazolo (Freie Wähler), so gar kein Vertrauen in die Technik-Konpetenz des eigenen Hauses. Per Schreiben an alle Lehrer und Eltern in Bayern hat er heute Distanzunterricht verboten. Hintergrund sind offenbar die technischen Schwierigkeiten, die die ministeriumseigene digitale Lernplattform Mebis schon vergangene Woche nur mit teilweise Homeschooling hatte.

Update vom 14. Dezember, 13.50 Uhr: Zwei zentrale Neuerungen im Vergleich zu den bereits bekannten Beschlüssen wurden also an dieser Pressekonferenz bekannt.

Zum einen soll das Bußgeld für einen Verstoß gegen die Ausgangssperre offenbar auf 500 Euro steigen. Zum anderen will die bayerische Staatsregierung die Auslieferung von Waren noch am vierten Adventswochenende ermöglichen.

Coronavirus: Ausgangssperre auch an Heiligabend - „Gilt in Bayern. Für alle. Jeden Tag“

Update vom 14 Dezember, 13.46 Uhr: Wie läuft das mit der Ausgangssperre zu Weihnachten? Müssen die Festtagsgäste vor 21 Uhr zuhause sein, um auf dem Heimweg keinen Strafzettel zu riskieren? „Das bedeutet ganz einfach: Von 21 Uhr bis fünf Uhr gilt die Ausgangssperre in Bayern. Für alle. Jeden Tag“, lautet die eindeutige Antwort von Kanzlei-Chef Florian Hermann.

Update vom 14. Dezember, 13.40 Uhr: „Wir sind da in Übung und verbessern uns schrittweise“, verspricht Piazolo einen vielfältigen Distanzunterricht, der immer strukturierter und besser werde. Mündliche Leistungen können man auch darüber erheben.

„Großzügige Notbetreuung heißt nicht, jeder, der will, sondern jeder, der braucht“, geht Piazolo näher auf die neue Betreungsregelungen ein. Wenn Eltern verzweifelt seien, wolle man sie aber auf keinen Fall im Regen stehen lassen, auch wenn sie keiner der essentiellen Berufsgruppen angehören.

Update vom 14. Dezember, 13.38 Uhr: „Für das weiter Schuljahr gelten drei Grundprinzipien. Hohe Flexibilität auf der einen Seite, Fairness und meine Bitte an alle, auch außerhalb der Schule: Gegenseitige Rücksichtnahme auf alle“, appelliert Michael Piazolo zum Abschluss an alle Bürgerinnen und Bürger.

Update vom 14. Dezember, 13.31 Uhr: „Ein bisschen komische Bemerkung bei einer Pressekonferenz“, schmunzelt Kultusminister Piazolo über seine eigene Bemerkung zum Weihnachtsfest, vielleicht werde das Fest in diesem Jahr deutlich besinnlicher und zeige, worum es an den Feiertagen eigentlich gehe.

Corona-PK: Trautner erklärt Notbetreuungs-Modell in Bayern - Keine Berufsgruppen einheitlich formuliert

Update vom 14. Dezember, 13.28 Uhr: „Die Kitas werden grundsätzlich geschlossen. Wir gehen damit auf Nummer sicher“, erklärt Ministerin Trautner. Wer darf sein Kind in eine Notfallbetreuung schicken? „Hier haben wir beschlossen, keine Berufsgruppen einheitlich zu formulieren“, hebt die Arbeitsministerin hervor, dass mit genauem Blick entschieden werden, welche Eltern diese Betreuungsmaßnahmen einfordern können.

„Wenn es irgend möglich ist, behalten Sie Ihr Kind zuhause“, schließt sie, „mir ist bewusst, dass die nächsten Wochen nicht einfach werden. Seien Sie bitte alle verständnisvoll.“

Coronavirus: „Aus eigenem Antrieb“ - Aiwanger erneuert Masken-Appell

Update vom 14. Dezember, 13.25 Uhr: „Wir appellieren, die Kontaktbeschränkungen ernst zu nehmen“, fährt Aiwanger fort, die Bürgerinnen und Bürger sollen sich aus eigenem Antrieb bestmöglich schützen. Dringend empfiehlt er, sich „professionell auszustatten“. FFP2-Masken seien mittlerweile ganz klar die beste Alternative.

Update vom 14. Dezember, 13.22 Uhr: „Bitte seid fair“, ruft er den Lebensmittelgeschäften zu. Sie sollen nach der Schließung des Einzelhandels nun „keine ganzen Galerien von Herrenmode“ in ihr Sortiment aufnehmen.

Die Liefermöglichkeiten habe man dem Fachhandel geschaffen, er solle während des Lockdowns nicht kaputt gehen. Im Online-Handel müsse er nachrüsten, soll den stationären Verkauf aber natürlich in Zukunft nicht gänzlich verlieren, erklärt Aiwanger. Das Überbrückungsgeld 3 soll dabei helfen.

Update vom 14. Dezember, 13.19 Uhr: „Bitte geht weiter“, habe die Regierung schärfere Maßnahmen gefordert, berichtet Hubert Aiwanger. Und genau das müsse man nun tun, um die Verbreitung einzudämmen. „Sehr unpopuläre Maßnahmen“, seien es bestimmt, räumt er ein, aber man habe keine andere Wahl.

Coronavirus: Söder bedauert Lockdown - „Tut mir leid, dass wir solche Maßnahmen treffen müssen“

Update vom 14. Dezember, 13.15 Uhr: „Wir wollen versuchen, den Bund von einer Testpflicht zu überreden“, will Markus Söder Urlaubsrückkehrer schärfer in den Fokus nehmen.

„Natürlich gibt es Hoffnung. Die Hoffnung ist der Impfstoff“, schließt Söder: „Zur Debatte will ich nur eines anmerken. Es ist wichtig, damit nicht wieder nur Verschwörungstheorien entstehen: Damit macht man keinen Spaß“, beschwert er sich über kleinparteiliche Störfeuer und nimmt einen AfD-Affront als Beispiel. Und weiter: „Es tut mir leid, dass wir solche Maßnahmen treffen müssen. Keiner macht das mit Freude.“ Aber ansonsten hätte es sehr viel größere Schäden zur Folge.

Aktuelle Corona-Regeln: Söder weitet Ausgangssperre auf ganz Bayern aus - Kontaktbeschränkungen bleiben

Update vom 14. Dezember, 13.11 Uhr: „Sie kennen unsere Kontaktbeschränkung. Sie bleibt dabei“, spricht Söder über den privaten Bereich. „Machen wir es vernünftig“, pocht er allerdings auf die Erweiterung der Ausgangssperren. Sie gelten von Mittwoch an nicht mehr nur an Hotspots, sondern in ganz Bayern.

Über die Weihnachtsfeiertage wird diese Regelung leicht erweitert. „Dazu kommen vier Familienmitglieder, aber keine vier Kumpels“, mahnt Söder, ansonsten werde aus einer Weihnachtsfeier schnell eine Weihnachts-Party.

National wie bayerisch habe man sich klar gegen Feuerwerk an Silvester entschieden. Die Krankenhäuser sollen mit Böller-Verletzungen nicht zusätzlich belastet werden.

Update vom 14. Dezember, 13.07 Uhr: Das Haus darf nur noch aus triftigem Grund verlassen werden, es gilt Rücksicht zu nehmen. „Es ist eine anstrengende Zeit, in der jeder seinen Beitrag leisten kann“, ordnet Söder ein.

Die auf Bundesebene beschlossenen Regelungen werden in Bayern exakt umgesetzt. Am Mittwoch schließt der Einzelhandel sowie Schulen und Kitas. „Das führt nur zu Chaos“, spricht sich Söder klar gegen Ausnahmen an Schulen aus. Notbetreuung werde es aber natürlich geben.

Corona-Lockdown in Bayern: Söder prognostiziert lange Zeit - „Glaube nicht, dass am 10. Januar alles vorbei ist“

Update vom 14. Dezember, 13.05 Uhr: „Hätte man das nicht heute schon haben können“, blickt Markus Söder auf den Lockdown-Beginn, „ich hätte da mitgemacht.“ Doch das Parlament müsse schließlich einbezogen werden und Perspektiven geschaffen werden, deshalb sei der Start zur Mitte der Woche akzeptabel.

„Ich glaube nicht, dass am 10. Januar alles vorbei ist“, spricht der Ministerpräsident auch das geplante Ende an. Die Lage müsse genau beobachtet und beurteilt werden.

„Corona ist außer Kontrolle“: Söder bekräftigt Mahnungen - und präsentiert fürchterliche Rechnung

Update vom 14. Dezember, 13.00 Uhr: Markus Söder eröffnet die PK. Noch eindrücklicher als vergangene Woche habe man die Maßnahmen erfasst und umgesetzt. „Ich sage es nochmal, Corona ist außer Kontrolle“, mahnt Söder zu Beginn. Noch zehn Tage lang werde die Entwicklung wachsen, erwartet er aus epidemologischer Sicht.

„Das bedrückt mich wirklich“, bekennt Söder, „alle drei Minuten stirbt jemand in Deutschland. Die Krankenhäuser ächzen. Es ist gegeben, dass wir jetzt nicht nur reden, sondern handeln.“

Update vom 14. Dezember, 12.59 Uhr: Die Minister haben sich im Presseraum eingefunden. Die Konferenz wird heute wohl pünktlich starten. Markus Söder wird die neue Lockdown-Regelung in wenigen Momenten erklären. Er hatte bereits erklärt, die Maßnahmen „maximal umsetzen“ zu wollen.

Corona in Bayern: Söder will mit Ministerrat Beschlüsse des Gipfeltreffens „maximal“ umsetzen

München - In Bayern - und ganz Deutschland - erwartet die Bürger ab Mittwoch wieder ein Corona-Lockdown. Das steht nach einer Gipfel-Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten zweifelsfrei fest. Doch nach der Konferenz liegt der Ball nun wieder im Freistaat: Am Montag, 14. Dezember, steht für das bayerische Kabinett die Feinabstimmung an. Darin muss es die genauen Details zum Shutdown absprechen und beschließen. Doch das letzte Wort ist damit noch nicht gesprochen.

Laut Ministerpräsident Markus Söder geht es in der Sitzung um 11 Uhr darum, den Beschluss des gestrigen Gipfeltreffens „maximal“ umzusetzen. Bereits am Sonntag erklärte Söder, dass dies im Freistaat deutlich über die Schließung von Kindertagesstätten, Schulen sowie großen Teilen des Handels ab Mittwoch hinausgehen werde.

+ Im Landtag wird Markus Söder heute den Beschluss des gestrigen Gipfeltreffens zum Corona-Lockdown umsetzen. © Peter Kneffel/dpa

Konkret bedeutet das etwa: In ganz Bayern sollen Söder zufolge ab Mittwoch, 16. Dezember, in der Nacht verschärfte

Ausgangsbeschränkungen gelten. Bisher war dies nur in Corona*-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Pflicht. Endgültig beraten und beschließen will der bayerische Landtag den Corona*-Lockdown aber erst am Dienstag in einer weiteren Sondersitzung.

Corona-Lockdown in Bayern: Söder plädiert dafür, „vor Weihnachten auf Nummer sicher zu gehen“

Der Freistaat mache „alle Schulen und alle Kitas komplett zu“, so Markus Söder am Sonntag. Er plädierte dafür, „vor Weihnachten auf Nummer sicher zu gehen“. Aus diesem Grund sei „ab Mittwoch alles zu, alle Jahrgangsstufen in Bayern, mit Distanzunterricht, ja, mit Notbetreuung - das gilt für Schule und Kita, dort wo es notwendig ist für die Eltern“.



Möglichkeiten für Notfall-Betreuungen kündigte Söder nicht nur für systemrelevante Berufe an - sondern für jeden, „der es braucht“. Söder: „Wir können ja die Eltern nicht völlig alleine lassen.“ Grundsätzliche setzte man jedoch auf die Kulanz der Arbeitgeber im Freistaat.

Bayern: Ende des Corona-Lockdowns bleibt vorerst offen

Der Corona-Shutdown* soll Söder zufolge zunächst einmal bis mindestens zum 10. Januar gelten. Das genaue Ende des Lockdowns sei jedoch noch offen. „Ich sage ausdrücklich: solange es dauert“, stellte der Ministerpräsident klar. Wie dramatisch die Lage in Bayern derzeit wirklich sei, zeige die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von über 200. Söder: „Das heißt, wenn man das aufs Land bezieht, sind wir ein Hotspot.“

In einer Pressekonferenz um 13 Uhr wird Markus Söder die Ergebnisse aus der Sitzung präsentieren. Wir berichten live.

