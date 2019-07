53-jähriger Marler lebte ein Jahr lang mit toter Mutter zusammen - die Polizei ermittelt

In Marl entdeckt das Ordnungsamt in einer Wohnung die Leiche einer 85-Jährigen. Ihr Sohn (53) lebte fast ein Jahr lang mit der toten Seniorin zusammen, als sei nichts gewesen.

Marl - Am Mittwochmittag wurde in einer Wohnung die Leiche einer 85-jährigen Frau gefunden. Nach Informationen von 24VEST.de* handelt es sich bei dem Fundort um ein Mehrfamilienhaus an der Kamphoffstraße im Ortsteil Drewer. Dort lebte der 53-jährige Sohn fast ein Jahr lang mit der toten Seniorin zusammen, als sei nichts gewesen.

Polizei: Keine Hinweise auf Tötungsdelikt

Wie das Polizeipräsidium Recklinghausen vermeldet, wurde eine Mordkommission eingerichtet und der Sohn vorläufig festgenommen. Die Obduktion der Leiche ergab aber keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt.

