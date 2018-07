41-Jähriger entführt Exfreundin und sticht auf Flucht Mann nieder - Geisel in Sicherheit

Nach einer Messerattacke in Erfurt warnt die Polizei ausdrücklich vor dem Angreifer. Ein 41-Jähriger soll einen Mann schwer verletzt haben.

Nach einer Messerattacke in Erfurt warnt die Polizei ausdrücklich vor einem Angreifer und spricht von einer „Bedrohungslage“. Nun wurden weitere Details der schrecklichen Tat bekannt.

Update 26.07.2018, 14.55 Uhr

Die Erfurter Polizei hat die Geisel des flüchtigen Messerstechers weitgehend wohlbehalten aufgefunden. Die 34-jährige Exfreundin des 41 Jahre alten Manns sei am frühen Nachmittag leicht verletzt aufgegriffen und einem Arzt vorgestellt worden, erklärten die Beamten am Donnerstag. Nach dem flüchtigen Täter, der auf der Flucht einen unbeteiligten 24-jährigen Passanten niedergestochen und schwer verletzt haben soll, wurde weiter gefahndet.

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot mit Hubschrauber und Spürhunden nach dem Mann. Die Fahndungsmaßnahmen würden noch einmal intensiviert, erklärten die Beamten am Nachmittag.

Der Verdächtige war in der Nacht gewaltsam in die Wohnung seiner früheren Freundin eingedrungen und hatte sie entführt. Wie es zu dem Angriff auf den Passanten kam, war unklar. Offen war auch, ob er womöglich der Frau helfen wollte oder ob der Entführer wahllos auf ihn einstach.

41-Jähriger entführt Exfreundin und sticht Passanten nieder

In Erfurt hat am Donnerstag ein 41 Jahre alter Mann seine Exfreundin entführt und auf der Flucht einen unbeteiligten Passanten niedergestochen. Der 24 Jahre alte Mann habe dabei schwere Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der 24-Jährige sei aktuell noch nicht vernehmungsfähig, teilte die Polizei in einer aktuelle Pressemitteilung (26. Juli, 11.40 Uhr) mit.

Die Polizei sucht demnach weiter mit einem Großaufgebot mit Hubschraubern und Spürhunden nach dem nach wie vor flüchtigen Entführer und seinem Opfer. Unklar sei, ob sich der Tatverdächtige noch in Begleitung seiner Ex-Freundin und bewaffnet ist.

Der Polizeisprecherin zufolge drang der 41-Jährige in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in die Wohnung seiner 34 Jahre alten früheren Freundin ein und entführte sie.

Wollte das Opfer der Messerattacke der Frau helfen?

Wie es zu dem Angriff auf den Passanten kam, sei noch unklar. Der 24-Jährige sei wegen seiner schweren Verletzungen nicht vernehmungsfähig. Deshalb sei offen, ob er womöglich der Frau helfen wollte oder ob der Entführer wahllos auf ihn einstach.

Polizei fahndet mit Großaufgebot nach dem Täter

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot seit Donnerstag nach einem 41-Jährigen in Erfurt. Der Mann hat bereits einen Unbeteiligten mit einem Messer schwer verletzt, teilte die Polizei Thüringen via Twitter mit. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Polizei warnt! 110 wählen

„Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!“, warnt die Polizei via Twitter. Besondere Vorsicht ist demnach im Bereich Erfurt Bahnhof, Güterbahnhof und Weimarische Straße geboten.

Die Polizei Erfurt warnt ausdrücklich vor einem Mann, der wie folgt beschrieben wird:

Mann, 41 Jahre, osteuropäisch

kurze schwarze Haare

türkises T-Shirt, beige kurze Hose

in Begleitung einer Frau

⚠️ Warnung: Vorsicht im Bereich #Erfurt #Bahnhof / #Güterbahnhof / #WeimarischeStraße. Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!



Personenbeschreibung

Bedrohungslage in Erfurt - Polizei warnt

Seit 8.00 Uhr am Donnerstagfrüh warnt die Polizei Erfurt vor einem 41-Jährigen. Der Bahnverkehr zwischen Erfurt und Weimar war wegen eines Polizeieinsatzes eine Stunde lang bis 7.40 Uhr gesperrt. Mittlerweile wurde die Sperre, laut Polizei, wieder aufgehoben. Am Hauptbahnhof soll es keine weiteren Einschränkungen mehr geben, heißt es.

Nach einer Messerattacke in Erfurt warnt die Polizei ausdrücklich vor dem Angreifer. Ein 41-Jähriger soll einen Mann schwer verletzt haben.

