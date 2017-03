Mordfall in Herne: Motiv des Täters bekannt

Herne - Eiskalt tötete Marcel H. ein neunjähriges Kind und einen Bekannten. Beim Verhör zeigt er sich geständig. Die Polizei und die ganze Region sind erleichtert.

Schockierendes Geständnis im Mordfall Jaden: Aus Verzweiflung über eine Absage der Bundeswehr, den drohenden Verlust des Internetanschlusses und einen gescheitertem Suizid soll ein 19-Jähriger aus Herne zwei Menschen umgebracht haben. Dies habe Marcel H. bei der Polizei geschildert, sagte der Leiter der zuständigen Mordkommission, Klaus-Peter Lipphaus, am Freitag in Dortmund. „Ich habe an wenig von dem, was er sagt, Zweifel. In allen Bereichen kann man ihm aber nicht trauen.“ Der Mann trete in Vernehmungen „eiskalt“ auf. „Er diktiert den Kollegen.“

Marcel H. habe nach seiner Festnahme am Donnerstag sowohl den Mord am 9-jährigen Nachbarsjungen Jaden als auch an einem 22 Jahre alten Bekannten zugegeben. Er habe demnach auf der Flucht erst Unterschlupf bei dem Bekannten gesucht, den er aus dem Berufskolleg gekannt habe. Dann habe der Bekannte ihn aber zur Rede gestellt, weil er von der Fahndung im Mordfall Jaden erfahren habe. Daraufhin soll Marcel H. ihn mit 68 Messerstichen getötet und auch Gewalt gegen den Hals ausgeübt haben. Jaden soll er mit 52 Stichen umgebracht haben.

Eigentlich wollte er sich selbst das Leben nehmen

Der junge Mann sei nach seinen Aussagen in der Vernehmung nicht nur von gescheiterten Bewerbungen unter anderem als Zeitsoldat bei der Bundeswehr frustriert gewesen. Der 19-Jährige sei zudem dabei gewesen, mit den Eltern in eine Nachbarstadt Hernes umzuziehen. In dem Zusammenhang habe er befürchtet, den Zugang zum Internet zu verlieren. Die „Unmöglichkeit, keine Computerspiele im Internet mehr spielen zu können“, habe ihn zu Suizidgedanken getrieben. Zwei Versuche einer Selbsttötung seien am Montag gescheitert, da habe er beschlossen, noch am selben Abend einen Mord zu begehen - und bei den Nachbarn geklingelt. Er und der kleine Jaden seien „langjährig bekannt“ gewesen.

Nach dem ersten Mord lief der 19-Jährige zuerst in ein Waldstück und dann zu seinem Bekannten. Nach der zweiten Tat habe der Verdächtige nach Angaben der Polizei die Wohnung des 22-Jährigen wegen der Fahndung zunächst nicht verlassen. Zwei Tage habe er mit der Leiche des zweiten Opfers verbracht, bevor er sich am Donnerstagabend stellte. Marcel H. habe aus Mordlust und heimtückisch gehandelt, sagte der zuständige Staatsanwalt Danyal Maibaum. Warum er sich gestellt habe? Der Mann habe offensichtlich keine Alternative mehr gesehen, als sich das Leben zu nehmen oder sich zu stellen.

„Wir haben schon viel Elend miterleben müssen, aber so ein Mordfall geht unter die Haut“, sagte Lipphaus.

