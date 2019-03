Mann geht ahnungslos die Straße entlang - Attacke kommt aus dem Nichts

Ein Mann geht nichtsahnend eine Straße entlang. Aus dem Nichts greift ihn plötzlich ein Unbekannter an.

Mühlheim - Ein Fußgänger ist am frühen Sonntag in Begleitung an der Industriestraße in Mühlheim unterwegs gewesen und dort unvermittelt von einem Unbekannten geschlagen worden, berichtet op-online.de*

Kurz nach 2 Uhr gingen der 38-Jährige, eine 64-Jährige und ein 72-Jähriger in Höhe der Hausnummer 16 an einer Gruppe bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen vorbei.

Attacke in Mühlheim: Polizei sucht nach Angreifer

Plötzlich schlug der schmal gebaute und offensichtlich alkoholisierte Täter den 38-Jährigen aus Hanau zu Boden. Die drei anderen Unbekannten haben wohl versucht, ihn zurückzuhalten. Anschließend entfernten sich die vier Personen in Richtung Dieselstraße.

Darunter war laut Polizei eine dunkelhäutige Frau, eine mit hellem Teint und langen Haaren sowie ein kräftiger Mann. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06108/6000-0. (chw)

