BMW-Fahrer behindert Feuerwehrmann auf Einsatzfahrt - und verfolgt ihn bis zum Gerätehaus

Diese Begegnung macht nicht nur seine Kameraden fassungslos: Ein Feuerwehrmann wird von einem BMW-Fahrer ausgebremst, beschimpft und dann verfolgt.

Schäftlarn/München - Die Geschichte klingt absurd - und ist doch so am Freitag passiert. Ein Feuerwehrmann aus Schäftlarn, eine bayerische Gemeinde im Süden von München, wurde zu einem Einsatz gerufen. Eine Frau, hört er über Funk, liegt regungslos in ihrem Haus. Der Retter weiß: Jetzt zählt jede Sekunde.

Michael Geisenhofer, 45, zögert nicht lange, springt in sein Auto und macht sich auf den Weg zum Feuerwehrhaus, um mit seinen Kameraden schnellstmöglich zum Einsatzort zu gelangen.



Feuerwehrmann nahe München bedroht, beschimpft und behindert - von BMW-Fahrer

Doch er kommt nicht weit. Ein BMW-Fahrer fährt seelenruhig rückwärts vor ihm auf die Straße. Als Geisenhofer hupt, hält der BMW-Fahrer gar völlig an. Als Geisenhofer nochmals hupt, steigt der BMW-Fahrer aus. Geisehofer erklärt ihm, dass er auf dem Weg zu einem Einsatz geht. Es geht um Leben und Tod. Das interessiert den Mann allerdings wenig. Und das ist erst der Anfang der unglaublichen Geschichte. Wie Merkur.de* berichtet, eskaliert die Situation noch viel weiter.

Die Geschichte ist insofern besonders aufsehenerregend, weil erst vor wenigen Tagen nahe München ein Feuerwehrmann, der gerade eine Straße absperren wollte, so heftig von einem Autofahrer bedroht wurde, dass er um sein Leben fürchtete.*

Und damit nicht genug: Die Wehren rund um München sehen sich aufgrund des Zuzugs immer größeren Belastungen ausgesetzt. Alle Einsatztrupps bestehen rein aus ehrenamtlichen Rettern - und die werden immer weniger. Bald ist das Limit weit überschritten.*

