Schock-Moment bei Bar-Besuch: „Jahrhundertkoch“ stürzt schwer

Der „Koch des Jahrhunderts“ hat sich bei einem Sturz in München verletzt. Aktuell wird der 78-jährige Eckart Witzigmann in einer Klinik behandelt.

Bei einem Sturz in München hat sich Star-Koch Eckart Witzigmann verletzt.

Der 78-Jährige wurde mit einem Notarztwagen in eine Klinik transportiert.

Am Dienstag (5. November) soll sich sein Zustand bereits verbessert haben.

München - In einer Münchner Bar ist es am Montag zu einem Schock-Moment gekommen. „Jahrhundertkoch“ Eckart Witzigmann (78) verletzte sich bei einem Sturz und musste mit einem Notarztwagen in eine Münchner Klinik transportiert werden, wie Bild (hinter Bezahlschranke)berichtet.

Offenbar befindet sich Witzigmann auch am Dienstag noch in ärztlicher Behandlung, sein Zustand soll sich bereits verbessert haben. Weder die Tochter noch die Lebensgefährtin des Star-Gastronomen wollten sich zu dem Vorfall äußern.

München: Star-Koch Eckart Witzigmann in Klinik eingeliefert

1973 hatte sich Witzigmann im Münchner Restaurant Tantris seinen ersten Michelin-Stern erkocht. Den zweiten ließ er an selber Stelle bereits ein Jahr später folgen. Mittlerweile droht der Gourmet-Institution das Aus, wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Eine besondere Ehre wurde dem Spitzenkoch im Jahr 1979 zuteil: Seinerzeit wurde sein eigenes Restaurant „Aubergine“ am Münchner Maximiliansplatz mit drei Michelin-Sternen prämiert.

Eckart Witzigmann nach erfolgreichen Projekten in München zum „Koch des Jahrhunderts“ ernannt

1994 kürte der Restaurantführer „Gault Millau“ den gebürtigen Voralberger zum „Koch des Jahrhunderts“. Noch heute ist der 78-Jährige in der Gastronomieszene ein gefragter Mann. Jüngst war der Österreicher in der Sat.1-Kochshow „Top Chef Germany“ zu sehen.

Am Montag durfte sich auch ein junger Kollege Witzigmanns über eine besondere Auszeichnung freuen. Tohru Nakamura vom Werneckhof in München wurde zum „Koch des Jahres“ ernannt, wie tz.de* berichtet.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.