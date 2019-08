Aufregung bei FC-Bayern-Spiel: Großrazzia an der Allianz Arena

Der Zoll hat beim Audi-Cup-Halbfinale eine Razzia an der Allianz arena abgehalten (Symbolbild).

Aufregung an der Allianz Arena: Bei einer Audi-Cup-Partie des FC Bayern fand eine Großrazzia statt. 50 Beamte waren im Einsatz.

München - Beim Audi-Cup-Halbfinale gegen Fenerbahce Istanbul am Dienstagabend erwischten die Stars des FC Bayern einen absoluten Sahnetag. Mit einem standesgemäßen 6:1 wiesen die Münchner den türkischen Traditionsklub in die Schranken (Eindrücke bei tz.de*). Die meisten Zuschauer waren von den sehenswerten Ballstafetten so entzückt, dass ein Einsatz rund um die Allianz Arena beinahe unbemerkt blieb.

Bei FC-Bayern-Spiel in München: Großrazzia an der Allianz Arena

Vor, während und nach der Partie fand eine Großrazzia des Rosenheimer Hauptzollamts statt. Sprecherin Patrizia Kaiser bestätigte gegenüber Bild, dass 50 Beamte vor Ort gewesen seien. Sicherheitsmitarbeiter, die in und rund um die Allianz Arena im Einsatz waren, wurden überprüft - unter anderem in puncto Ausweispflicht.

Die Kontrollen waren erst weit nach Mitternacht abgeschlossen. Laut des Berichts hätten die Zollbeamten auch überprüft, ob für alle Mitarbeiter eine gültige Sozialversicherung besteht und ob ausländische Sicherheitsleute über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügen.

Razzia an der Allianz Arena: Zoll will über Ergebnisse informieren

Mit welchem Ergebnis die Großrazzia abgeschlossen wurde, soll in wenigen Tagen bekannt gegeben werden. „Wir werden dann informieren“, erklärt Zoll-Sprecherin Kaiser.

Einen Tag nach der Großrazzia hat der FC Bayern das Audi Cup Finale gegen Tottenham Hotspur im Elfmeterschießen verloren - wohl aber nicht, weil die Profis durch den Besuch der Beamten irritiert waren.

