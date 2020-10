Flughafen München: Frau versucht mehrmals illegal einzureisen - Gepäck verrät jedoch ihre wahren Absichten

Am Flughafen München versuchte eine Frau aus Kanada nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle erzählte sie eine unwahre Geschichte. (Symbolfoto)

Am Flughafen München mussten Bundespolizisten eine Heiratswillige wieder zurück nach Kanada schicken. Grund dazu fanden die Beamten vor allem im Gepäck der Dame.

Die Bundespolizei am Münchner Flughafen musste eine 42-Jährige aus Kanada wieder zurückschicken .

am Münchner Flughafen musste eine 42-Jährige aus Kanada wieder . Wegen eines Akteneintrags zweifelten die Beamten an ihrem Einreise-Grund.

zweifelten die Beamten an ihrem Einreise-Grund. Eine Überprüfung des Gepäcks entlarvte die Schwindlerin.

München/Erding - Mit rund 1400 Mitarbeitern ist die Bundespolizei am Flughafen München die zweitgrößte Flughafendienststelle der Bundespolizei in Deutschland. Die Aufgaben der Beamten umfassen unter anderen den grenzpolizeilichen Schutz des Bundesgebietes und die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. Am vergangenen Dienstag mussten die Polizisten eine Einreisende aus Kanada wieder zurückschicken. Laut der Bundespolizei war es bereits ihr zweiter Versuch, sich die Einreiseerlaubnis nach Deutschland zu erschwindeln.

Flughafen München: Schwindlerin versucht bereits zum zweiten Mal einzureisen - aus Frankfurt musste sie kürzlich den Rückflug antreten

Gegenüber den Münchner Beamten, die die Kontrolle durchführten, gab die Dame zunächst an, ihre kranke Schwester in der Nähe von Bonn besuchen zu wollen. Dabei wurde ihr der Akteneintrag der Bundespolizisten vom Flughafen Frankfurt zum Verhängnis. Denn dort wurde sie vier Wochen zuvor kontrolliert, als sie versuchte von Toronto über Frankfurt einzureisen. Den Polizei-Kollegen am hessischen Flughafen hatte sie im September ebenfalls erklärt, dass sie Verwandte besuchen wolle.

Die Bundespolizei Frankfurt überprüfte daraufhin die Angaben mit einem Anruf bei dem Bruder der Syrerin. Dieser erklärte den Beamten, seine Schwester sei nach Deutschland gekommen, um hier zu heiraten und anschließend bei ihrem Ehemann zu bleiben. Für dieses Vorhaben hätte die 42-Jährige allerdings ein spezielles Visum gebraucht. Da sie dieses nicht vorweisen konnte, wurde der Heiratswilligen die Einreise verweigert und sie musste den Rückflug nach Kanada antreten.

Flughafen München: Schwindlerin versucht bereits zum zweiten Mal einzureisen - Polizei zweifelt an der Geschichte

Ein Bundespolizist in München las diesen Akteneintrag von den Kollegen und fragte daraufhin die Dame, ob sie diesmal nicht auch wieder vorhabe zu heiraten. Die Schwindlerin erwiderte, dass sie damals nie vorgehabt hätte zu heiraten. Man habe ihr im September in Deutschland nur den Herren der Wahl vorstellen wollen. Sie hätte ihren zukünftigen Mann dann nach Kanada eingeladen, um dort zu heiraten. Mittlerweile habe sie jedoch sowieso keinerlei Eheabsichten mehr, da sie nun einen Verlobten in Kanada habe.

Die Bundespolizisten am Flughafen München zweifelten jedoch an der Geschichte. Ausschlaggebend war vor allem auch das viele Gepäck, das die 42-Jährige dabei hatte. Deshalb überprüften die Beamten dieses. Der Verdacht wurde bestätigt: In den Koffern befand sich unter anderem ein Hochzeitskleid und kulturell traditioneller Hochzeitsschmuck. Die Polizisten konfrontierten die Dame mit ihrem Fund, woraufhin diese ein Geständnis ablegte.

Flughafen München: Schwindlerin versucht bereits zum zweiten Mal einzureisen - Polizei schickt sie zurück

Die Bundespolizisten mussten die 42-Jährige daraufhin kurzerhand wieder nach Kanada zurück schicken. Grund sind die grenzpolizeilichen Einreise- und aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen, die auch für Heiratswillige gelten und sich bis dato nicht geändert haben.

