Spezialkräfte der Feuerwehr sind derzeit am Erzbischöflichen Ordinariat in München im einsatz (Symbolbild).

Ein Großeinsatz der Feuerwehr hielt München am Donnerstagvormittag in Atem. Mehrere Personen schienen sich beim Kontakt mit einer „verdächtigen Substanz“ verletzt zu haben.

Update 11.31 Uhr: Entwarnung am Ordinariat: Die „verdächtige Substanz“ hat sich als tote Maus entpuppt. Die vier verletzten Personen zeigten Symptome wie Übelkeit und Erbrechen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Untersuchung des Umschlags durch Experten der Feuerwehr vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden. Die Herkunft des Briefes ist weiterhin unklar. Mittlerweile ist der Großeinsatz abgeschlossen.

Erstmeldung von 10.40 Uhr: Briefumschlag mit verdächtiger Substanz in München gefunden

München - Am Erzbischöflichen Ordinariat in München wurde zwischen zwei Kartons ein Briefumschlag mit „brauner, zäher Masse“ gefunden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt. Sechs Personen sind mit dieser in Kontakt getreten, vier von ihnen wurden dabei verletzt. Sie werden derzeit von Kräften des Rettungsdienstes behandelt. Auch Beamte der Polizei sind vor Ort.

München: Briefumschlag mit verdächtiger Substanz gefunden - Großeinsatz am Erzbischöflichen Ordinariat

Zur Herkunft des Umschlages gibt es bislang noch keine Angaben. Auch an wen er adressiert war, ist unklar. Die analytische Taskforce der Feuerwehr München ist derzeit dabei, das Gebäude zu untersuchen. Ein ABC-Zug (Experten für atomare, biologische und chemische Gefahren) soll klären, um was es sich bei der gefundenen Substanz handelt. Der Einsatz dürfte nach Angaben des Sprechers noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Das Erzbischöfliche Ordinariat in München liegt in der Kapellenstraße. Dort, unweit des Karlsplatzes, ist die Verwaltungsbehörde des Erzbistums München und Freising angesiedelt.

Mehr News aus München bei tz.de*: Masern-Fall in Münchner McDonald‘s-Filiale: Mehrere Gäste infiziert?

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.