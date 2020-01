Hauptbahnhof-Zwischengeschoss großräumig abgesperrt - Polizei-Einsatz zeitgleich am Goetheplatz

Am Münchner Hauptbahnhof gab es am Mittwochabend einen großen Polizeieinsatz. Die ersten Hintergründe sind nun bekannt.

Am Mittwochabend kam es zu einem Polizei-Großeinsatz am Münchner Hauptbahnhof.

am Münchner Hauptbahnhof. Das Zwischengeschoss wurde großräumig für Passanten abgesperrt.

Zeitgleich gab es auch einen Einsatz am Goetheplatz.

Update 22.25 Uhr: Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen dem Polizei-Großeinsatz am Hauptbahnhof und dem zeitgleichen Einsatz am Goetheplatz, auch hier in der Nähe eines McDonald‘s-Restaurants. Es kam aufgrund dieses Einsatzes zu Behinderungen bei der Buslinie 58. Auf Anfrage der tz teilte die Polizei lediglich mit, dass am Goetheplatz ebenfalls eine Absuche nach einem gefährlichen Gegenstand stattfand.

Auf Fotos vom Mittwochabend sieht man mehrere Polizei-Fahrzeuge am Goetheplatz. Auch ein Fahrzeug der Johanniter sperrt die Straße ab.

+ Polizei am Goetheplatz am Mittwochabend. © Welter



Bombendrohung am Münchner Hauptbahnhof - Großeinsatz

München - Aufregung am Mittwochabend am Hauptbahnhof München. Zahlreiche Polizeikräfte waren ab etwa 20 Uhr vor Ort. Im Bereich des Zwischengeschosses zwischen den U-Bahn-Stationen und dem McDonald‘s-Restaurant gab es mehrere Absperrungen. Auch die Ausgänge Elisenhof und Arnulfstraße waren durch die Absperrbänder für Passanten nicht mehr zugänglich.

Hauptbahnhof München: Beamte suchten nach verdächtigem Gegenstand im Zwischengeschoss

Wie Focus Online erfahren hat, kann die Bundespolizei aber mittlerweile Entwarnung geben. Es soll zwar eine Bombendrohung gegeben habe, jedoch existiere keine konkrete Bedrohungslage.

Ein Polizeisprecher sprach gegenüber unserer Redaktion von einer Absuche nach einem verdächtigen Gegenstand am Hauptbahnhof. Diese Absuche verlief negativ. Der Einsatz sei mittlerweile beendet.

Am 6. Januar wurden Bundespolizisten am Hauptbahnhof von zwei Männern tätlich angegriffen. Ähnlich heftig ein Vorfall am 17. Januar: Ein Betrunkener brüllte herum (“Ich mach euch fertig!“), dann griff der 53-Jährige am Ostbahnhof Polizisten an*.

