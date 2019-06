Heftiges Unwetter bei Auftritt von Star-DJ: Festival wird abgebrochen - Gäste erheben schwere Vorwürfe

Auch München wurde am Samstagabend von heftigen Unwettern heimgesucht. Ein bekanntes Electro-Festival musste abgebrochen werden.

München - Ausgerechnet als Fritz Kalkbrenner so richtig loslegen wollte, zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Während des Auftritts des Berliner Star-DJs musste das Electro-Festival „Isle of Summer“ auf der Reitanlage in München-Riem am Samstagabend abgebrochen werden.

Bei Blitz und Donner ergriffen Tausende Besucher die Flucht. Nachdem Polizei und Sicherheitskräfte die Notausgänge geöffnet hatten, war der S-Bahnhof Riem vorübergehend so überfüllt, dass es zu Einschränkungen kam. Das berichtet die Abendzeitung.

München: „Isle of Summer“ muss abgebrochen werden - Gäste erheben schwere Vorwürfe

Heftige Unwetter hatten ganz Bayern in den Abendstunden heimgesucht. Über die weiteren Wetter-Entwicklungen am Sonntag halten wir Sie in unserem News-Ticker auf merkur.de* auf dem Laufenden. In den sozialen Netzwerken ließen einige Festival-Gäste kein gutes Haar an den „Isle of Summer“-Veranstaltern.

„Ihr wart leider miserabel auf die Situation vorbereitet“, kritisierte ein Besucher. Ein anderer klagte gar, es seien „fahrlässig Menschenleben gefährdet“ worden. Tenor der Beschwerden: Das Unwetter sei bereits am Samstagvormittag angekündigt worden. Dass eine Absage zu keiner Zeit erwogen wurde, sei schlichtweg unverständlich. In einem Facebook-Post entschuldigten sich die Veranstalter für den Abbruch.

lks

Alle Sommer wieder sorgen die Unbekleideten an der Isar in München für Aufregung und Empörung. In diesem Jahr geht es um ein äußerst pikantes Problem, wie tz.de* berichtet.

*merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.