Mädchen (11) in München vergewaltigt - flüchtiger Täter trug Wolfsmaske

Aktuelle Pressekonferenz

+ © Stefanie Wegele Eine Wolfsmaske ähnlich dieser hier, soll der Täter getragen haben. © Stefanie Wegele

In München ist am Dienstag ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt worden. Der Täter ist flüchtig. In einer Pressekonferenz verrät die Polizei nun Details zur Tat.