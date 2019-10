Münchner mit irrer Idee gegen Parkplatznot: Foto wird zum Hit - Anwohner erklärt Hintergrund

Die Suche nach einem Parkplatz im Stadtzentrum von München kann schon mal etwas länger dauern. Es sei denn, man weiß sich und seinem Fahrzeug auf kreative Weise zu helfen.

Update, 20. Oktober: Bierkästen als Parkplatz-Platzhalter im Zentrum von München? Diese innovative Idee kursiert als Foto seit Tagen im Netz - und wird zum viralen Hit. Nachdem wir einen Artikel zu dem Bild veröffentlicht haben, meldet sich nun ein Leser und klärt auf, warum hier Bierkästen einen Parkplatz reservieren.

„Wir Nachbarn haben dafür volles Verständnis“, schreibt Peter S., der in der Nähe wohnt. Die Kästen-Reservierung dauere für gewöhnlich nur wenige Minuten. Doch wer steckt dahinter?

München: Bierkästen als Parkplatz-Halter? Anwohner erklärt Hintergrund

Auch da kann Peter S. weiterhelfen: Es handele sich um einen Getränkemarkt mit Lieferservice in der Baaderstraße. Diesem bleibe gelegentlich nichts anderes übrig, als den Parkplatz für seinen Lieferwagen zu reservieren. Und dafür nutzt der Unternehmer freilich das, was in einem Getränkemarkt zu Genüge zur Verfügung steht: Bierkästen.

„Nach dem Beladen ist der Platz dann wieder frei“, schreibt Peter S.

Ursprünglicher Artikel vom 19. Oktober:

Keine Lust auf Parkplatz-Wahnsinn: Unbekannter hat krasse Idee - sie dürfte viele begeistern

München - Für Autofahrer gestaltet sich das Leben in München zunehmend komplizierter. Im Zentrum werden ganze Straßen eingestampft und zu Fußgängerzonen umgewandelt - siehe die einstige Durchfahrtsstraße am Marienplatz oder die Sendlinger Straße. Und auch die Parkplatzsituation lässt mehr und mehr zu wünschen übrig: So verläuft etwa in der Fraunhoferstraße seit einigen Wochen ein neuer Fahrradweg, wo vorher die vierrädrigen Vehikel ruhten.

Besonders ärgerlich ist diese umweltfreundliche Entwicklung natürlich für die Anwohner. Denn während Besucher die Wahl zwischen eigenem Fahrzeug und öffentlichen Verkehrsmitteln haben, fragt sich der im Stadtzentrum beheimatete Münchner: Wohin mit dem Gefährt? Wer noch spät unterwegs ist, muss zu kreativen Lösungen greifen, um sich einen Stellplatz zu sichern.

München: Parkplatzsicherung - Unbekannter greift zu kuriosem Mittel

So geschehen in der Baaderstraße im Glockenbachviertel nahe des Gärtnerplatzes, wo sich ein gewiefter Münchner Autofahrer seinen Parkplatz mithilfe von sechs Kästen Bier der Marke Augustiner reservierte. Das Beweisfoto wurde über den Instagram-Account „munichroamers“ verbreitet, auf dem es regelmäßig Schnappschüsse aus der bayerischen Landeshauptstadt zu bestaunen gibt.

Zu dem Foto schrieb der User einfach: „Reserviert!“ inklusive des Hashtags #parkplatzfindenistaucheinekunst. Viel Aufmerksamkeit erregte der Post jedoch in den ersten 24 Stunden nicht: Zu diesem Zeitpunkt hielt die Wartezeit auf den ersten Kommentar noch an, immerhin sammelte das Bild 84 Likes.

Skurrile Parkplatzblockade in München: Ein paar Fragen stellen sich

Was aus der Perspektive des Fotos nicht ersichtlich wird: Sind wirklich alle 120 Bierflaschen geleert? Oder werden aufmerksame Spaziergänger geradezu zu einem kleinen Umtrunk eingeladen? Und überhaupt: Hat die Parkplatzblockade zum Erfolg - sprich: zur Sicherung der Übernachtungsmöglichkeit für das Fahrzeug - geführt?

Schließlich dürfte sich so mancher Münchner von sechs aufeinandergestapelten Bierkästen kaum davon abhalten lassen, sich einen der wenigen zentralen Stellplätze zu Eigen zu machen. Zumal ja auch nicht jeder dem bayerischen Nationalgetränk wohlgesonnen gegenübersteht.

mg