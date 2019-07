Münchner nach Bergtour in Tirol vermisst: Aufwendige Suchaktion nimmt trauriges Ende

Von einer Bergtour in Tirol ist ein Münchner nicht zurückgekehrt. Nun hat die aufwendige Suchaktion ein trauriges Ende genommen.

Update 1. Juli, 9.56 Uhr: Der vermisste 75-Jährige wurde tot im Ostallgäu gefunden. Näheres zu dem tragischen Fall will die Polizei in ihrem Pressebericht am Montagmittag bekannt geben.

Münchner beginnt Heimweg von Bergtour - kommt aber nie zu Hause an - verzweifelte Suche

München/Tirol - Am Montag begab sich der 75-jährige Richard M. aus München auf eine Bergtour auf den Berg „Große Schlicke“ in Reutte (Österreich).

Nach der Wanderung meldete er sich gegen 19:00 Uhr telefonisch bei seiner Ehefrau und sagte ihr, dass er nun den Heimweg antreten würde. Bis heute kam er nicht zu Hause an.

Richard M. ist mit seinem Pkw Opel Crossland, blau, mit dem Kennzeichen M-RT 1158 unterwegs. Über die Einsatzzentrale wurde eine Handy-Peilung des Münchners veranlasst. Diese ergab als seinen letzten bekannten Aufenthaltsort Füssen.

Die bisher veranlassten Suchmaßnahmen nach Richard M. und seinem Pkw in Deutschland als auch in Österreich verliefen erfolglos.

Münchner Wanderer vermisst - Beschreibung:

Ca. 167 cm groß

Ca. 60 kg

schlanke Figur

weißer Haarkranz

weißer Oberlippen- und Kinnbart

hohe Stirn

spitzes Kinn

breiter Mund

spricht hochdeutsch und bayerischen Dialekt.

Er trug einen blauen Baumwollpullover, eine beige kurze Hose, blaue Wanderstiefel und führte einen rot-blauen Wanderrucksack mit sich.

Münchner Wanderer verzweifelt gesucht - Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

