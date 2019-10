“Kontakt nicht mehr so gut“: Schüler von ehemaligen Kumpels übel zugerichtet - schockierende Details

Im Münchner Stadtviertel Neuperlach hat eine Gruppe von Jugendlichen eine Serie an Angriffen gegen einen 16-Jährigen ausgeübt. Mittlerweile ermittelt die Kripo.

Update vom 22. Oktober, 20.05 Uhr: Der verprügelte 16-Jährige ist Schüler an der Europäischen Schule in München, eine der guten Adressen in der Stadt. Hier werden Heranwachsende in mehreren Sprachen unterrichtet. Ihre Eltern arbeiten meist beim Europäischen Patentamt.

Umso sprachloser ist Direktor Anton Hrovath über die Gewalt an seiner Schule. „Das ist eine absolute Ausnahme für uns.“ In Absprache mit der Polizei möchte er sich nicht weiter äußern.

München: 16-Jähriger brutal attackiert - auf einem Auge fast blind

Erstmeldung vom 22. Oktober 2019, 17.30 Uhr:

München - Zu einer Welle von brutalen Angriffen kam es in der vergangenen Woche in München. Ein 16-jähriger Junge fiel einer Gruppe von Mitschülern zum Opfer - zunächst hatten diese den Jugendlichen beleidigt und geschlagen - wenige Tage später kam es dann zur Eskalation, bei der das Opfer so brutal angegriffen wurde, dass er sogar auf einem Auge die Sehkraft verlor.

Alles begann am Montag, den 14. Oktober. Insgesamt 10-15 Jugendliche passten einen 16-Jährigen auf dem Heimweg nach der Schule ab. Zuerst drängten die Angreifer den Teenager in einen Hinterhof - um ihn dort zu beleidigen und zu schlagen. Das Brisante: Unter den mehr als Dutzend Angreifern war auch eine Vierergruppe, darunter drei 16- und ein 17-Jähriger, mit der das Opfer befreundet war. „Nun hatte er nicht mehr so guten Kontakt“, berichtet die Münchner Polizei.

Jugendlicher in München brutal verprügelt - er kannte die Angreifer

Wenige Tage später, am Freitag den 18. Oktober, kommt es dann zur Eskalation. Das 16-jährige Opfer war wieder auf dem Heimweg, als gegen 13.00 am U-Bahnhof „Therese-Giehse-Allee“ besagte Vierergruppe wieder mal auf ihn wartete. Dort passten sie ihr Opfer ab und griffen den Teeanger dann brutal an. Die vier Angreifer traten mehrmals auf Hinterkopf und Gesicht des Opfers ein - am Ende verlor der junge Mann das Bewusstsein. Als er dann wieder zu sich kam, hatten sich die Täter aus dem Staub gemacht - und er machte sich auf den Heimweg.

München: Bande greift Jugendlichen brutal an - dann kommt die Schock-Diagnose

Der Zustand des jungen Opfers verschlechterte sich nach dem Angriff stetig. Seine Schwester entschied dann, ihren Bruder in ein Krankenhaus zu fahren. Dann die Schock-Diagnose: die starken Schmerzen am linken Auge des Opfers sollten schwere Folgen haben. Der Arzt attestierte dem Jugendlichen eine Minderung der Sehkraft von 95 Prozent.

Nach dem brutalen Angriff in Neuperlach in München ermittelt jetzt die Kriminalpolizei wegen Verdacht auf schwere Körperverletzung gegen die Gruppe der Jugendlichen.

