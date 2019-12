Mann belauscht Gespräch, das ihm gar nicht gefällt - dann verliert er komplett die Beherrschung

Ein Unbekannter sah sich durch ein Gespräch in der Trambahn gestört, was ihn zu einem Ausraster verleitete (Symbolbild).

Update von 18.15 Uhr: Ist eine Münchnerin (36) in ihrer eigenen Wohnung Opfer von Tätern aus dem rechten Spektrum geworden? Wie die Generalstaatsanwaltschaft auf tz*-Nachfrage erklärt, wählte die Frau am Montag den Notruf und gab an, zwei Männer hätten sie gegen 7 Uhr angegriffen, gegen den Kopf geschlagen und gewürgt.

Nach tz*-Informationen hatten die Männer bei ihr geklingelt. Bevor sie flohen, sollen die Männer eine Schmierschrift an einer Zimmerwand hinterlassen haben. Es soll sich um ein Bibelzitat handeln. Ärzte stellten Verletzungen bei der Frau fest. Sie erstattete Anzeige. Da die Münchnerin sich gegen Rechtsextremismus engagiert, vermutet sie einen Zusammenhang. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermittelt.

Der Staatsschutz beschäftigt sich mit einen anderen ähnlichen Fall. Gegen einen Obdachlosen (56) laufen Ermittlungen, weil er im Motorama einem 15-Jährigen ins Gesicht schlug - zuvor hatte der Mann den Hitlergruß gezeigt.

Mann attackiert zwei uniformierte Bedienstete - wegen ihrer Sprache

Erstmeldung vom 4. Dezember, 12.22 Uhr:

München - Dass das Duo sich in einer Fremdsprache unterhielt, schmeckte einem Unbekannten gar nicht. Er ging auf zwei uniformierte Bedienstete am Sendlinger-Tor-Platz in München los. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Lesen Sie nachfolgend die Pressemeldung der Polizei München im Wortlaut: „Am Freitag, 29.11.2019, gegen 16.15 Uhr, fuhren zwei uniformierte Verkehrsbedienstete der Stadt München mit der Trambahn zum Sendlinger-Tor-Platz. Während der Fahrt unterhielten sie sich in einer Fremdsprache, als sie von einem unbekannten Mann diesbezüglich angesprochen wurden.

München: Duo unterhält sich in fremder Sprache - Mann verliert komplett die Beherrschung

Als ihm einer der Verkehrsbediensteten zu verstehen gab, dass ihrerseits kein Interesse an einer Diskussion über die gewählte Unterhaltungssprache besteht, wurde er bereits von dem Unbekannten angerempelt. Nachdem die Verkehrsbediensteten am Sendlinger Tor ausgestiegen waren, zerrte der unbekannte Mann an der Umhängetasche eines der Verkehrsbediensteten und beleidigte ihn.

Der Verkehrsbedienstete verständigte daraufhin umgehend über den Notruf 110 die Polizei. Da sich der Unbekannte kurz darauf entfernen wollte, versuchte der Verkehrsbedienstete mit seinem Mobiltelefon ein Lichtbild von ihm zu fertigen.

Vorfall in München: Polizei sucht Zeugen

Dies versuchte der Unbekannte zu unterbinden, indem er nach dem Mobiltelefon griff, was ihm jedoch letztendlich nicht gelang. Der Verkehrsbedienstete wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Der Unbekannte hatte sich bereits vor Eintreffen der verständigten Polizeibeamten in Richtung in der dortigen U-Bahnstation entfernt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 44 für Staatsschutzdelikte geführt.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

mm/tz

