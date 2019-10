Überall behindern Traktoren Berufsverkehr rund um München - große Kundgebung am Odeonsplatz

#Verkehrstweet Heute findet in München eine #Demo am Odeonsplatz statt. Aus diesem Grund sind aktuell mehrere #Traktorkonvoi in Richtung Innenstadt unterwegs. Im gesamten Stadtgebiet kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen.



Der Odeonspl. ist von 10 Uhr bis ca. 16 Uhr gesperrt. https://t.co/4u7xiQgoAM