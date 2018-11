"Ich war ihr Horror-Date": Mann beichtet schlimmsten Moment seines Lebens

Peinlich: Ein Mann aus Münster traf sich mit einer Frau auf ein Date - dabei passierte ihm ein unglaubliches Malheur. Das beichtete er nun bei Jodel.

Münster – Unschöne Erfahrungen bei Dates haben wohl die meisten schon gesammelt: Man ist total nervös, sagt irgendetwas Peinliches oder stellt sich dumm an – doch das, was diesem Mann passiert ist, ist wirklich "Horror", wie msl24* berichtet.

Münster: Mann erlebt schlimmes Date und beichtet Vorfall bei Jodel

Der Mann traf sich mit einer Frau auf ein Date. Während sie sich unterhielten, sorgte ein Versprecher seiner weiblichen Begleitung für großes Gelächter bei dem Münsteraner. Dann passierte es: Vor lauter Lachen pupste er – laut und unkontrolliert.

Dann kam es noch schlimmer: Vor lauter Schock über sein peinliches Malheur musste der Münsteraner nur noch mehr lachen – und noch mehr pupsen.

+ Auf Jodel beichtete der Mann aus Münster von seinem peinlichen Date. © Jodel/Screenshot

Pupsen beim Date: Mann aus Münster beichtet bei Jodel

Bei der Studenten-App "Jodel" beichtete der Mann aus Münster von seinem Horror-Date. Die anderen User fanden die Geschichte urkomisch: "Du bist der Brüller in ihren Whatsapp-Gruppen," heißt es da zum Beispiel. Aber ein Detail interessiert die User am meisten: "Jetzt will ich den Versprecher wissen!" Doch über dieses Detail schwieg der Mann bislang.

